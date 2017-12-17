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    Пике: «Уход Неймара навредил «Барселоне», но я его понимаю»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что понимает мотивы бывшего одноклубника Неймара при переходе в «ПСЖ». Бразилец обошелся парижанам в 222 миллиона евро.

    «С Неймаром мои отношения действительно сильны. Его уход навредил «Барселоне». В качестве друга я мог понять его решение и почему он хотел уехать в Париж.

    Может быть, некоторые поклонники «Барселоны» разочарованы тем, как Неймар ушел. Однако очень сложно найти игрока, который остается в одном клубе на протяжении всей своей карьеры. Я знаю, что Неймар хочет стать лучшим футболистом в мире», – сказал Пике.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    17.12.2017 07:46
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    Комментарии (2)
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    Отчаянный Пердун
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    он хочет мяч золотой, а в одной команде с Месси, он всегда будет в его тени!
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    ologreds
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