Пике: «Уход Неймара навредил «Барселоне», но я его понимаю»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что понимает мотивы бывшего одноклубника Неймара при переходе в «ПСЖ». Бразилец обошелся парижанам в 222 миллиона евро.

«С Неймаром мои отношения действительно сильны. Его уход навредил «Барселоне». В качестве друга я мог понять его решение и почему он хотел уехать в Париж.

Может быть, некоторые поклонники «Барселоны» разочарованы тем, как Неймар ушел. Однако очень сложно найти игрока, который остается в одном клубе на протяжении всей своей карьеры. Я знаю, что Неймар хочет стать лучшим футболистом в мире», – сказал Пике.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.