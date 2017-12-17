Торрес призвал болельщиков «Атлетико» лучше поддерживать команду

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес обратился к болельщикам команды с просьбой быть более активными на домашнем стадионе.

«Мы должны вновь открыть атмосферу «Кальдерона» (бывший стадион команды) на гораздо большей новой арене. Поклонники клуба начинают более активно себя проявлять, но тишина здесь гораздо заметнее.

Это только вопрос времени, прежде чем все изменится, теперь нам нужно заполнить этот стадион новыми воспоминаниями», – сказал Торрес.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 11 матчей, которых забил один гол.