Diario gol: Марсело посоветовал Неймару начать подыскивать себе дом в Мадриде

Форвард «ПСЖ» Неймар уже летом может перейти в «Реал». Как ожидается, мадридский клуб попытается подписать бразильца за 250 миллионов евро. По данным испанских СМИ, защитник «Реала» Марсело посоветовал своему соотечественнику начать поиски дома в одном из районов столицы, где уже живут некоторые игроки «галактикос».

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.