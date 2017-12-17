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    • Diario gol: Марсело посоветовал Неймару начать подыскивать себе дом в Мадриде

    Diario gol: Марсело посоветовал Неймару начать подыскивать себе дом в Мадриде

    Форвард «ПСЖ» Неймар уже летом может перейти в «Реал». Как ожидается, мадридский клуб попытается подписать бразильца за 250 миллионов евро. По данным испанских СМИ, защитник «Реала» Марсело посоветовал своему соотечественнику начать поиски дома в одном из районов столицы, где уже живут некоторые игроки «галактикос».

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Diario Gol

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    17.12.2017 07:19
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1513494673
    Перейдёт,будет круто,не прейдёт тоже будет нормально!!!
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    Rivaldo88
    1513494993
    Ш
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    Томь вперёд
    1513497762
    Давненько уже Реал не делал громких приобретений, поэтому всё может быть.
    Ответить
    ologreds
    1694991718
    numo529425
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