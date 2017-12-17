Ташуев: «Не увидел логики ни в одном из предложений Федуна»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, данный вариант реформирования не может положительно сказаться на развитии отечественного футбола.

«Ни в одном из его предложений я не вижу логики. Зачем сокращать количество участников Премьер-Лиги? Наоборот, я за увеличение их до 18. В Канаде и США клубы НХЛ тоже летают по восемь часов, и ничего – не жалуются. Делить чемпионат на элитную и неэлитную группы тоже не вижу смысла. Мы уже делали две восьмерки – и у нас падала посещаемость. Нам надо спокойно играть в футбол – так, как весь мир играет. Также я не понимаю, зачем нужно проводить матчи Кубка на строго определенных стадионах. В футбол ведь играют для болельщиков, а болельщики у клубов в первую очередь в их родных городах», — сказал Ташуев.

Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.