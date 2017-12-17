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    Ташуев: «Не увидел логики ни в одном из предложений Федуна»

    Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, данный вариант реформирования не может положительно сказаться на развитии отечественного футбола.

    «Ни в одном из его предложений я не вижу логики. Зачем сокращать количество участников Премьер-Лиги? Наоборот, я за увеличение их до 18. В Канаде и США клубы НХЛ тоже летают по восемь часов, и ничего – не жалуются. Делить чемпионат на элитную и неэлитную группы тоже не вижу смысла. Мы уже делали две восьмерки – и у нас падала посещаемость. Нам надо спокойно играть в футбол – так, как весь мир играет. Также я не понимаю, зачем нужно проводить матчи Кубка на строго определенных стадионах. В футбол ведь играют для болельщиков, а болельщики у клубов в первую очередь в их родных городах», — сказал Ташуев.

    Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

    Источник: Onedivision

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    17.12.2017 06:17
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    Комментарии (21)
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    nemolod
    1513493889
    Можно и 22 команды сделать как в АПЛ, но у нас от силы 7 команд в РФПЛ сейчас без долгов и каждую весну один-два клуба практически на грани банкротства! Так что истина такова : есть деньги-есть команда,нет денег-нет команды!
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    ЮНик
    1513494615
    Разрешить играть в ПФЛ только тем, у кого российские паспорта, установить адекватный максимум по зарплате, премиям и прочим бонусам. Ужесточить контрактные условия. Гнать сраной метлой всех мутков и фурсенок от футбольного корыта. Вернуться к календарю "весна-осень". И через пару-тройку лет вернутся те времена, когда наши футболисты неоднократно становились чемпионами Европы и ОИ, а за серебро ЧЕ тренеров наказывали, как Бескова в 1964 году. Во всяком случае хуже чем на 66 месте в рейтинге ФИФА наши футболисты не будут. Хуже просто некуда...
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    alexivanof197
    1513495227
    увеличение РФПЛ точно не нужно
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    77SAM
    1513497504
    От таких перемен Ничего не изменится. Систему меняйте.
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    Scuderia Ferrari F1
    1513497979
    Ну что Ташуев давай бабло выдели на 18 команд, в ФНЛ вон всего 4 клуба на фин базе, а остальные так деньги ест играют денег нет сливают
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    APchelov
    1513498629
    Да федун с радостью исключил бы и из лиги чемпионов всякие мариборы, работнички, лудогорцы и прочий сброд. С ливерпулями то играть по-интереснее будет )
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    DIDI 23
    1513499580
    Анти логичный Федун ищет возможность сэкономить бабки на перелётах.
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    OldenVad
    1513504962
    Вопрос, для кого вы играете в футбол? Увеличить количество команд, было бы здорово если бы у них были деньги и инфраструктура со стадионами, тогда нет вопросов!
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    Kotofey75
    1513509482
    Стесняюсь спросить... Кого тренирует известнейший тренер Ташуев?)
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    ologreds
    1694991718
    numo529420
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