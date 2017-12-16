Покеттино: «Мы пытались играть с «Сити», но они были лучше. Сейчас это лучшая команда в Англии»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покетинно прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

«Я думаю, это был хороший опыт для команды. Когда ты побеждаешь и играешь хорошо, ты не учишься, поэтому ты должен учиться на таких играх. У нас было много хороших моментов и мы выглядели как команда.

Мы пытались играть с «Манчестер Сити», но они были лучше. Надо их поздравить. Сейчас они лучшая команда в Англии», — сказал Покетинно.

«Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 31 очком.

«Манчестер Сити» в этой встрече обновил рекорд АПЛ по выигранным подряд матчам.