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    • Де Брюйне: «Может ли «Манчестер Сити» провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет»

    Де Брюйне: «Может ли «Манчестер Сити» провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился эмоциями после матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

    «Сможем ли мы провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет.

    Мы здесь для того, чтобы завоевывать трофеи. Мы здорово начали, но впереди еще больше половины сезона, так что пока еще сложно судить об этом.

    Мы хотим побеждать в каждом матче, и все, кто приходят к нам в команду, проводят невероятную работу», — сказал Де Брюйне.

    «Манчестер Сити» побеждает в 16 играх АПЛ играх подряд.

    Источник: BBC

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    16.12.2017 23:12
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    Комментарии (5)
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    Татарин за ЦСКА
    1513455316
    «Сможем ли мы провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет таких команд,которые нас обыграют.Сказал кевин
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    кузнецов артем
    1513455525
    Кевин уезжай в Реал уже пора , у сити спад будет во второй половине сезона , так хорошо идти все время не может
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    Ф.К БАРСЕЛОНА
    1513459100
    У Ман сити уже есть поражение на сколько я знаю.
    Ответить
    ologreds
    1694991719
    numo529406
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