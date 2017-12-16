Де Брюйне: «Может ли «Манчестер Сити» провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился эмоциями после матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

«Сможем ли мы провести весь сезон без поражений? Нет, точно нет.

Мы здесь для того, чтобы завоевывать трофеи. Мы здорово начали, но впереди еще больше половины сезона, так что пока еще сложно судить об этом.

Мы хотим побеждать в каждом матче, и все, кто приходят к нам в команду, проводят невероятную работу», — сказал Де Брюйне.

«Манчестер Сити» побеждает в 16 играх АПЛ играх подряд.