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    • Гончаренко — о разговоре с Моуринью: «Мой словарный запас на английском — слов 50. Уж не знаю, понял он меня или нет»

    Гончаренко — о разговоре с Моуринью: «Мой словарный запас на английском — слов 50. Уж не знаю, понял он меня или нет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о разговоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча группового этапа ЛЧ.

    — За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?

    — С давних времен симпатизирую «Манчестер Юнайтед». Так что буду болеть за команду Моуринью , пусть она пройдет как можно дальше.

    — Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с «Манчестером»?

    — Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: «О чем ты мог говорить с Моуринью, учитывая уровень твоего английского?».

    — Что ответили?

    — Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из «12 стульев». Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских — 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).

    — Вы-то его поняли?

    — Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы…

    — Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?

    — Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами – Витиньо и Фернандесом — по-португальски.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 20:12
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    Комментарии (17)
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    84aivengo
    1513444539
    калачева в свое время понял.... тебя уж подавно как не с мог?
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    dok66
    1513445031
    Так учи уже англицкий хотя бы . Може тогда и с Гвардиолой , Венгером , Анчелотти ... удастся поговорить )
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    Psih86
    1513445106
    Надо учить английский как не крути,чтобы в Европе знали,что мы не самые бездари-как нас превозносят!
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    mihail200606
    1513445270
    у калачева то и запас русских слов небольшой, и то пытался о чем то с мауром говорить))) смешно выглядело...
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    Татарин за ЦСКА
    1513447038
    Нашего тренера видимо укусил Мудко.
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    GM
    1513453051
    Опять интервью на 100500 кусков раздербанили :(
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    OfaZavr
    1513495847
    нужно чтобы ему англо-русский словарь подарили как Мудко, может если способный еще чего-нибудь выучит)
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    ologreds
    1694991719
    numo529389
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