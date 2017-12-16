Гончаренко — о разговоре с Моуринью: «Мой словарный запас на английском — слов 50. Уж не знаю, понял он меня или нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о разговоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча группового этапа ЛЧ.

— За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?

— С давних времен симпатизирую «Манчестер Юнайтед». Так что буду болеть за команду Моуринью , пусть она пройдет как можно дальше.

— Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с «Манчестером»?

— Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: «О чем ты мог говорить с Моуринью, учитывая уровень твоего английского?».

— Что ответили?

— Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из «12 стульев». Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских — 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).

— Вы-то его поняли?

— Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы…

— Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?

— Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами – Витиньо и Фернандесом — по-португальски.