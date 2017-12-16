Лодыгин: «Пока «Зениту» тяжело играется в РФПЛ. Надо набираться уверенности, когда мяч у тебя в ногах»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин отметил, что исход матча не всегда зависит только лишь от уровня команды и игроков, по его мнению, есть и другие факторы, влияющие на результат. Также страж ворот заявил, что пока петербуржцам с трудом даются очки во встречах РФПЛ.

– Почему дома «Зенит» с разницей в четыре мяча выигрывает у «Спартака» и «Ахмата», а потом получает на выезде 1:3 и 0:0 соответственно.

– Потому что ты можешь выйти и выдать нечто вроде 8:1 с «Торпедо», как мы это сделали в свое время, а на следующий день с ним же разойтись 0:0. Так сложились обстоятельства, которые зависят от многих факторов. От поля и времени начала матча до твоей формы и психологического состояния.

Если вернуться к ничьей с «Ахматом», то могу сказать, что мне вообще-то нравится эта команда. Говорю так по итогам нескольких лет. У нее боевой характер. Клуб берет качественных игроков, есть и свои ребята. Только вот поле в Грозном часто ужасное. Не понимаю, почему – ведь «Ахамат» любит играть в быстрый футбол. Мне кажется, грозненской команде и самой было бы приятнее играть на идеальном газоне.

– Что не так было с полем на этот раз?

– Мало того, что оно «вылетало», так еще оказалось очень неровным. Мяч просто скакал по траве.

– И все же, отчего результаты «Зенита» пошли вниз во второй половине осени, когда многочисленные новички вроде бы уже должны притереться?

– Не совсем понимаю, почему слово «результаты» вы произносите во множественном числе, если «Зенит» перед «Ахматом» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» и в Лиге Европы занял в своей группе первое место.

А чемпионат… Пока нам в нем тяжело играется. Надо набираться уверенности, когда мяч у тебя в ногах, двигаться. Понятно, что, если кто-то из полевых игроков в силу ротации пропускает 2-3 встречи, ему тоже сложно. Игровой ритм всем нужен, но, чтобы его поймать, бывает, надо в каждом матче бегать вперед-назад 90 минут в высоком темпе. А без ритма футболист уже через 20 минут, случается, устает. Второе же дыхания может включиться только минуте на 50-й. У меня, правда, такого никогда не было, потому что я вратарь. Но полевые почти все о подобных вещах говорят.