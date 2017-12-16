Роналду: «Мне всегда хотелось оставить след в мировом футболе, и я сделал это»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему удалось осуществить свою мечту – оставить след в мировом футболе. По словам форварда, он намерен продолжать выступления, пока чувствует страсть к игре.

«Мне всегда хотелось оставить свой след в мировом футболе, и я сделал это. Я написал главу в футбольной истории, завоевав большое количество титулов, при этом являясь игроком, как Месси, который претендует на выигрыш индивидуальных наград.

Это большая честь, невероятный момент в моей карьере. Это мотивирует меня продолжать играть в футбол.

Моя мотивация остается прежней, потому что мне нравится мое дело, я люблю играть в футбол и стараюсь наслаждаться этим. Но больше всего я стараюсь сделать так, чтобы люди и мои товарищи по команде наслаждались этим.

Я продолжу выступать, пока у меня есть эта страсть к игре в футбол, которая мне больше всего нравится.

Победа на Евро-2016 была самой особенной. Это то, к чему мы стремились в течение многих лет – первый титул сборной Португалии. Именно поэтому это было чем-то невероятным», – сказал Роналду.