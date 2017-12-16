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    • Роналду: «Мне всегда хотелось оставить след в мировом футболе, и я сделал это»

    Роналду: «Мне всегда хотелось оставить след в мировом футболе, и я сделал это»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему удалось осуществить свою мечту – оставить след в мировом футболе. По словам форварда, он намерен продолжать выступления, пока чувствует страсть к игре.

    «Мне всегда хотелось оставить свой след в мировом футболе, и я сделал это. Я написал главу в футбольной истории, завоевав большое количество титулов, при этом являясь игроком, как Месси, который претендует на выигрыш индивидуальных наград.

    Это большая честь, невероятный момент в моей карьере. Это мотивирует меня продолжать играть в футбол.

    Моя мотивация остается прежней, потому что мне нравится мое дело, я люблю играть в футбол и стараюсь наслаждаться этим. Но больше всего я стараюсь сделать так, чтобы люди и мои товарищи по команде наслаждались этим.

    Я продолжу выступать, пока у меня есть эта страсть к игре в футбол, которая мне больше всего нравится.

    Победа на Евро-2016 была самой особенной. Это то, к чему мы стремились в течение многих лет – первый титул сборной Португалии. Именно поэтому это было чем-то невероятным», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2017 17:41
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    Комментарии (4)
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    petr69
    1513440135
    Cлед неплохой, будто БТР прошел раз несколько
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    кошмарик
    1513441092
    а скольким защитникам и вратарям подпортил карьеру?? не счесть.. удачи!!!
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    de bruyne
    1513450645
    Пенальти симуляции левые золотые мячи... история
    Ответить
    ologreds
    1694991721
    numo529375
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