Гончаренко: «У каждого чемпионата своя особенность, у РФПЛ свой стиль. Кому-то он нравится, кому-то нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что российские команды не обладают подбором кадров для позиционной игры. По мнению специалиста, клубам РФПЛ удобнее действовать на контратаках против соперников, проповедующих открытый футбол.

– Ваша цитата после дерби со «Спартаком»: «В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля». Что это – укор, сожаление или констатация того, что в России не умеют атаковать позиционно?

– Не укор и не сожаление, а именно констатация. У каждого чемпионата своя особенность. АПЛ – это физика, атлетизм, Серия А – тактика, Бундеслига – интенсивность. У нас свой стиль. Кому-то он нравится, кому-то нет, но такова данность. Кстати, такой футбол помогает российским командам в еврокубках.

– Каким образом?

– Мы нередко переигрываем на контратаках соперников, проповедующих открытый футбол. Это касается и «Локомотива», и «Спартака». Ничего плохого я в этом не вижу. Позиционное нападение требует колоссальных тренерских затрат, плюс необходим определенный уровень футболистов. «Манчестер Сити» после прихода арабских шейхов выложил немалую сумму на покупку игроков, которые умеют контролировать мяч в позиционной атаке. Если у тебя нет возможности приобретать таких исполнителей, значит, нужно действовать на быстрых контратаках.