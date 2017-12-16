«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Ковачича 30 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Реала» Матео Ковачича.

По информации источника, манкунианцы готовы предложить за 23-летнего игрока 30 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в услугах хорвата заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ковачич перешел в «Реал» из «Интера» за 31 миллион евро летом 2015 года. Его текущий контракт рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в девяти матчах и отметился одной результативной передачей.