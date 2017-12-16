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    • «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Ковачича 30 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Ковачича 30 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Реала» Матео Ковачича.

    По информации источника, манкунианцы готовы предложить за 23-летнего игрока 30 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в услугах хорвата заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Ковачич перешел в «Реал» из «Интера» за 31 миллион евро летом 2015 года. Его текущий контракт рассчитан до июня 2021 года.

    В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в девяти матчах и отметился одной результативной передачей.

    Источник: AS

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    16.12.2017 16:51
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    Комментарии (3)
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    Павел Буре
    1513436445
    Эрера, фелаини, матич, погда этих что мало???? куда еще и ковачича??? У меня создается впечатление что МЮ покупает все что продается, а толку почти 0!!!!Может пора уже маура поменять, он свое дело мне кажется уже сделал.
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    DeStar
    1513437159
    Я конечно понимаю, что я слегка предвзят, наверное, к игрокам реала, схорошей стороны. Но блин, реал купил молодого ковачича из интера за 30. на данный момент, видно, что ковачич стал играть НАМНОГО лучше, особенно по сравнению с сезоном 15/16 когда перешел, в прошлом 16/17 играл шикарно, и в этом при выходе тащит, это новый модрич( возможно, но уже похож) а тут 30 млн? и купили его за 35 кстати да. петросяны, не 150 конечно, но за лямов 60 хотя бы , и то цена смешная, за молодого отличного игрока, в лес МЮ
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    ologreds
    1694991721
    numo529371
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