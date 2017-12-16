Гончаренко: «Поражения ЦСКА и «Спартака» от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» показали, что с богатыми клубами конкурировать очень сложно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что российские клубы не в состоянии конкурировать с европейскими грандами в вопросах трансферов. По словам специалиста, невозможно на равных противостоять командам, стоимость состава которых в несколько раз выше.

– Домашний матч ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» (1:4) и гостевая встреча «Спартака» с «Ливерпулем» (0:7) показали, что между РФПЛ и АПЛ настоящая пропасть?

– Нет, эти игры лишний раз показали, какие безграничные возможности есть у ведущих европейских клубов. Конкурировать с богатыми очень сложно. Их бюджеты – бездонная бочка. Они могут купить чуть ли не любого сильного игрока в мире. Российские команды такого себе позволить, конечно, не могут. И этот разрыв в трансферных бюджетах, думаю, будет только увеличиваться. Так что я бы не стал говорить о пропасти в уровне наших лиг с точки зрения именно футбола. Возможности, повторюсь, разные. А отдельно взятый матч можно успешно провести с любым соперником.

– Если «Манчестер Юнайтед» выходит против ЦСКА со стопроцентной мотивацией и выставляет сильнейших, у вас просто-напросто изначально нет никаких шансов?

– А давайте по-другому поставим вопрос. А если «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона» выступают на максимуме своих возможностей, какие клубы вообще могут устоять перед ними? Только те, которые имеют в своем составе игроков примерно такого же уровня. Думаю, «Ницца» или «Вольфсбург» получили бы те же проблемы, что и ЦСКА со «Спартаком» в этих встречах.

– Значит, мечта о том, что мы в обозримом будущем увидим российский клуб даже не в финале, а в полуфинале Лиги чемпионов, так и останется мечтой?

– Нам надо забыть, что когда-то «Порту» или «Стяуа» выигрывали турнир. Подобное мы увидим нескоро. Наверняка этот титул разыграют представители первой четверки европейских чемпионатов плюс «ПСЖ». Может быть, россиянам будет проще в Лиги Европы, в плей-офф которой пробились аж четыре команды.