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    • Гончаренко: «Поражения ЦСКА и «Спартака» от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» показали, что с богатыми клубами конкурировать очень сложно»

    Гончаренко: «Поражения ЦСКА и «Спартака» от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» показали, что с богатыми клубами конкурировать очень сложно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что российские клубы не в состоянии конкурировать с европейскими грандами в вопросах трансферов. По словам специалиста, невозможно на равных противостоять командам, стоимость состава которых в несколько раз выше.

    – Домашний матч ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» (1:4) и гостевая встреча «Спартака» с «Ливерпулем» (0:7) показали, что между РФПЛ и АПЛ настоящая пропасть?

    – Нет, эти игры лишний раз показали, какие безграничные возможности есть у ведущих европейских клубов. Конкурировать с богатыми очень сложно. Их бюджеты – бездонная бочка. Они могут купить чуть ли не любого сильного игрока в мире. Российские команды такого себе позволить, конечно, не могут. И этот разрыв в трансферных бюджетах, думаю, будет только увеличиваться. Так что я бы не стал говорить о пропасти в уровне наших лиг с точки зрения именно футбола. Возможности, повторюсь, разные. А отдельно взятый матч можно успешно провести с любым соперником.

    – Если «Манчестер Юнайтед» выходит против ЦСКА со стопроцентной мотивацией и выставляет сильнейших, у вас просто-напросто изначально нет никаких шансов?

    – А давайте по-другому поставим вопрос. А если «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона» выступают на максимуме своих возможностей, какие клубы вообще могут устоять перед ними? Только те, которые имеют в своем составе игроков примерно такого же уровня. Думаю, «Ницца» или «Вольфсбург» получили бы те же проблемы, что и ЦСКА со «Спартаком» в этих встречах.

    – Значит, мечта о том, что мы в обозримом будущем увидим российский клуб даже не в финале, а в полуфинале Лиги чемпионов, так и останется мечтой?

    – Нам надо забыть, что когда-то «Порту» или «Стяуа» выигрывали турнир. Подобное мы увидим нескоро. Наверняка этот титул разыграют представители первой четверки европейских чемпионатов плюс «ПСЖ». Может быть, россиянам будет проще в Лиги Европы, в плей-офф которой пробились аж четыре команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 16:15
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    Комментарии (26)
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    OfaZavr
    1513436413
    вот именно мы с ними ведь не в одной лиге играем чтобы пропасть в возможностях считать а как сам правильно сказал в отдельно взятом матче можно играть и выигрывать хоть у какой команды, тем более бывали такие случаи.
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    Чикомас
    1513437905
    а как же старина-Бердый? А ? Ведь и Барсу деранул, на ее кстати поле...и с Баварией не церемонился...и клубы у Бердыя были не шибко богатые..Возможности конечно разные, но тот же Зенит- самый богатый клуб восточной Европы совсем не факт что что то покажет и в нашем семпе и в Л.Е..Над тактикой надо работать, подстраиваться под каждую команду. Психологически настраивать пацанов, завадить их как то а не оправдываться..
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    subbotaspartak
    1513440761
    С богатыми клубами можно играть, По Зениту можно понять.
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    Fin035
    1513441943
    Просто не хочет признавать свои ошибки, ссылаясь на плохих игроков! Молодца Витек! Просто он зеленый в тактике и опыте! Ему еще расти и расти, даже до Бердыева, не говоря о Европейских тренерах! Работать надо Витя, работать, а не кричать на всю страну, о дефиците финансов и хороших игроков! Манчестер и Ливерпуль обычные команды середнячки в АПЛ, и там нет каких то крутых или великих игроков! Там просто сборище переоцененных людей, типа Погба итд! По сути все наши команды проигрывают в первую очередь тактически! А если ты проигрываешь тактически, то в дальнейшем ты несомненно будешь проигрывать и физически, так как очень тяжело 80% играть без мяча! Я не думаю, что наши игроки не хотят выигрывать, поэтому, надо просто уметь тактически грамотно подстраивать команду на каждую отдельно взятую игру, для этого то и нужен мозг и рука тренера Витя!
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    Петербург за Спартак
    1513442507
    Богатство клуба не показатель. Каких миллионеров мы только не драли. Наверное нужно перефразировать. Без денег нельзя конкурировать с топ клубами. Для коней сейчас это не вопрос наличия денег у кого-то, но вопрос отсутствия денег у самих коней.
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    DeStar
    1513443880
    Почитал коменты, так странно все судят. Без обид ребята, какой нахрен не бедный спартак? или цска, не бедный? в плане мирового футбола? я не сужу конечно за всю истрию там и так далее. Вон зенит, типа самый богатый в рфпл. Они что прямо много потратили? не, вопросов нет ребят, по моему больше 85 млн, но это деньги были вырученные от продал. ,продал 3 игроков, купил 6, вот и все, посмотрим будет ли толк. А если уж от зенита не вагон толку( пока что может) то какой цска и спартак? ни один из них не сможет конкурировать по бабкам ни с одним клубом апл, и даже с чемпионшипа) там за выход в апл дают больше бабок чем цска потратил лет за 10 наверное. И то, что богатство не показатель люди пишут, смотря с какой стороны посмотреть, выиграть 1 матч может и сборная России. а богатство = стабильность. То что кто-то когда-то выигрывал тут, и бердыев драл барсу там, и че толку? Это футбол и проиграть и выиграть могут все. ТОлкьо условная барса не проиграет 3 из 4 матчей, их проигрыш - ошибка, а выигрыш , условного, спартака над севильей той же, это как раз таки удача и случайность, вот и вся разница. и все это уже поняли. Чисто мнение, без под ***** и злости. Зенит богат на уровне рфпл. И толк есть, чемпионство не 20 лет назад брали же. А на уровне европы зенит так, ни туда ни сюда, вот и результат такой.
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    BRO_football
    1513446316
    А в чем отличие футболистов богатых европейских клубо от российских небогатых? У богатых три ноги, четыре руки и две головы? Да вроде нет. У их тренеров в голову встроен мощный вычислительный компьютер? Тоже нет! Тогда я не понимаю, что такого могут МЮ и Ливерпуль, чего не могут ЦСКА и Спартак? Всё дело в людях! Если они хотят играть хорошо и выигрывать, то им и не нужен будет большой бюджет! То же самое и с богатством. Если обычному человеку просто платить много денег, то он никак не сможет заиграть как профессиональный футболист.
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    slavа0508
    1513451206
    Да прав полностью,,,так что и не стоит особо то ругать наши клубы за ЛЧ,,,,это как на ладе сделать порш,,,Трансферная стоимость игроков Манчестера 469 и Ливерпуля 435 лямов,ЦСКА 84, Спартак 106,,,,то о чём тут говорить,,,,вот когда будут у нас стоимость хотя бы за 300 лямов тогда и требовать можно, или пытаться своих вырастить классных игроков,,,,но если и вырастим таланты то они в тот же Манчестер и перейдут,,,вот и получается пока у нас не будет всё успешно с экономикой в стране то и не будет боеспособных команд в ЛЧ,,,,,печалька конечно,Да можно и гранда разок обыграть такое бывало не раз но достойно пройти весь турнир увы не получиться,
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    DENIS20161993
    1513472068
    Ну ЦСКА боролся до той поры пока не забили голы хозяева что полностью развалило игру Армейцев. А Спартак просто выглядел беспомощно
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    ologreds
    1694991721
    numo529368
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