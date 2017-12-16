Эмери лишится своего поста в случае поражения «ПСЖ» от «Реала»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может не доработать до конца текущего сезона.

Судьба специалиста будет зависеть от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи, он будет уволен. Отмечается, что испанец в курсе такого развития событий.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи расстроен проигрышем команды «Баварии» (1:3) в заключительном туре группового раунда турнира. Кроме того, он все еще помнит об обескураживающем поражении от «Барселоны» (1:6) в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

В случае увольнения Эмери главным кандидатом ему на замену будет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.