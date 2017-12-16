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    • Эмери лишится своего поста в случае поражения «ПСЖ» от «Реала»

    Эмери лишится своего поста в случае поражения «ПСЖ» от «Реала»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может не доработать до конца текущего сезона.

    Судьба специалиста будет зависеть от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи, он будет уволен. Отмечается, что испанец в курсе такого развития событий.

    Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи расстроен проигрышем команды «Баварии» (1:3) в заключительном туре группового раунда турнира. Кроме того, он все еще помнит об обескураживающем поражении от «Барселоны» (1:6) в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

    В случае увольнения Эмери главным кандидатом ему на замену будет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Источник: Marca

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    16.12.2017 15:59
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    Комментарии (12)
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    DeStar
    1513430787
    Прям так взял маур и ушел к таким вот владельцам безбашенным, потом моура уволят с формулировкой скучный футбол и все.
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    DOCTOR PENALTY
    1513432226
    Дурацкая постановка вопроса. Команда играет, команда выигрывает, а тут из-за одного матча бац.. и уходи. Дурдом! Как у нас с Шалимовым. Человек грамотно ставит игру, команда вверху таблицы, а на него : физрук, алкаш, уходи. За что??? Желаю Эмери и Шалимову только побед!!!
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    dok66
    1513432801
    И Кто ж это сказал ? Какой-то marsa )
    Ответить
    Тони Монтана Б
    1513433454
    а Жозе дал согласие?)
    Ответить
    Scuderia Ferrari F1
    1513434154
    Короче собирай монатки
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    zigbert
    1513438825
    Для нас это интересный поединок,а где то возможно полетят головы.
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    BRO_football
    1513452911
    Пакуй чемоданы уже сейчас!
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    !ce man
    1513461165
    Лично когда мне начинают диктовать условия интерес пропадает,ну порой иду на принцып.Если Эмери эту статью читал(( он уволесн досрочно.
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    ologreds
    1694991721
    numo529367
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