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    • Лодыгин заявил, что будет искать другую команду в случае отсутствия игровой практики в «Зените»

    Лодыгин заявил, что будет искать другую команду в случае отсутствия игровой практики в «Зените»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, каково это – быть дублером Андрея Лунева, а также заявил, что ему придется начать искать другие варианты, если он не будет получать достаточно игровой практики.

    – Почти всю осеннюю часть чемпионата вам пришлось ждать еще одной вещи – своего шанса сыграть.

    – Знаете, в первых играх, если честно, было очень тяжело. Был слишком спокоен – эмоций не хватало. Не мог ощутить драйва, куража, еще чего-то такого. Приходилось все это буквально искать где-то в самом себе. Ведь до 19 октября, то есть до встречи с «Тосно», сыграл какое-то считанное количество матчей. Одна игра, потом через месяц вторая – как-то так шло. Но постепенно все вернулось. И уверенность, и стабильность. Вроде бы выручал команду, не ошибался. Мне кажется, достойно провел эти матчи перед зимней паузой. Я доволен отрезком, на котором мне выпало играть.

    – Каково это – сидеть в запасе?

    – Самое главное в такой ситуации – терпение. Ведь оно в какой-то момент может и лопнуть. Но надо терпеть и верить в себя до конца. Я вот до сих пор верю в то, что могу многого добиться. Впредь собираюсь работать и считать так же. Я на этом вырос, на этом добрался до «Зенита». И дальше буду делать то же самое.

    – Летом ходили слухи, что вами всерьез интересуется греческий ПАОК, другие клубы. Не было мыслей уйти?

    – Как не было. Конечно, были. В начале сезона у меня состоялся разговор с главным тренером. Спросил о его мыслях и предпочтениях. Он сказал, что твердо ничего обещать не может, но что я нужен. И добавил: «Если что-то начнет происходить, ты узнаешь об этом первым». И я остался.

    – Не пожалели?

    – Не могу сказать, что о чем-то жалею. От души люблю «Зенит». Но не люблю просто сидеть на контракте и получать зарплату. Сам себе не смогу этого позволить. А впоследствии – простить. Поэтому если не буду играть, то надо искать решение. С другой стороны, при любых обстоятельствах все равно надо продолжать работать, ждать своего шанса.

    В нынешнем сезоне Лодыгин провел девять матчей (три – на ноль), пропустив 10 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2017 13:58
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Evgeniy32
    1513431884
    На линии Лодыгин конечно играет очень здорово, вот на выходе бы ему подтянуть и будет отличным кипером
    Ответить
    vick-north-west
    1513434958
    Другой команды в ПЛ для Лодыркина может и не найтись, везде хорошие вратари. Придется Лодыракису в Грецию вернуться.
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1513435491
    Лодыгину надо уходить однозначно. Время его уходит, а вместо прогресса скоро начнётся регресс (если уже не начался).
    Ответить
    polt
    1513435715
    Давно пора - играет много на публику и нервный очень. Показушник.
    Ответить
    Зенит 12
    1513441816
    Пусть в Спартак идет там такие есть кадры
    Ответить
    игрок68
    1513443662
    правильное решение есть , голова на плечах
    Ответить
    Юрий Б.
    1513458256
    Нужен клуб, где он будет основным
    Ответить
    Павелий
    1513470185
    Я изначально говорил, что грек лишний в России. Без вопросов его надо гнать на выход!
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    sprint5
    1513482152
    человек хочет играть и этим все сказано
    Ответить
    ologreds
    1694991721
    numo529357
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