Лодыгин заявил, что будет искать другую команду в случае отсутствия игровой практики в «Зените»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, каково это – быть дублером Андрея Лунева, а также заявил, что ему придется начать искать другие варианты, если он не будет получать достаточно игровой практики.

– Почти всю осеннюю часть чемпионата вам пришлось ждать еще одной вещи – своего шанса сыграть.

– Знаете, в первых играх, если честно, было очень тяжело. Был слишком спокоен – эмоций не хватало. Не мог ощутить драйва, куража, еще чего-то такого. Приходилось все это буквально искать где-то в самом себе. Ведь до 19 октября, то есть до встречи с «Тосно», сыграл какое-то считанное количество матчей. Одна игра, потом через месяц вторая – как-то так шло. Но постепенно все вернулось. И уверенность, и стабильность. Вроде бы выручал команду, не ошибался. Мне кажется, достойно провел эти матчи перед зимней паузой. Я доволен отрезком, на котором мне выпало играть.

– Каково это – сидеть в запасе?

– Самое главное в такой ситуации – терпение. Ведь оно в какой-то момент может и лопнуть. Но надо терпеть и верить в себя до конца. Я вот до сих пор верю в то, что могу многого добиться. Впредь собираюсь работать и считать так же. Я на этом вырос, на этом добрался до «Зенита». И дальше буду делать то же самое.

– Летом ходили слухи, что вами всерьез интересуется греческий ПАОК, другие клубы. Не было мыслей уйти?

– Как не было. Конечно, были. В начале сезона у меня состоялся разговор с главным тренером. Спросил о его мыслях и предпочтениях. Он сказал, что твердо ничего обещать не может, но что я нужен. И добавил: «Если что-то начнет происходить, ты узнаешь об этом первым». И я остался.

– Не пожалели?

– Не могу сказать, что о чем-то жалею. От души люблю «Зенит». Но не люблю просто сидеть на контракте и получать зарплату. Сам себе не смогу этого позволить. А впоследствии – простить. Поэтому если не буду играть, то надо искать решение. С другой стороны, при любых обстоятельствах все равно надо продолжать работать, ждать своего шанса.

В нынешнем сезоне Лодыгин провел девять матчей (три – на ноль), пропустив 10 голов.