Покеттино: «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити» будет стараться доминировать и играть так, как умеет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от выездного матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Нам предстоит матч с лучшей командой Европы, не только Англии.

Дело не в том, что нам нужно быть смелыми. Мы просто должны вести себя как всегда и думать как обычно.

Речь о том, чтобы играть и пытаться доминировать, стараться действовать так, как мы можем. «Тоттенхэм» будет играть в такой футбол, который, как мы считаем, поможет нам победить», – сказал Покеттино.

Встреча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.