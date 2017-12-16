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    • Покеттино: «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити» будет стараться доминировать и играть так, как умеет»

    Покеттино: «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити» будет стараться доминировать и играть так, как умеет»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от выездного матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Нам предстоит матч с лучшей командой Европы, не только Англии.

    Дело не в том, что нам нужно быть смелыми. Мы просто должны вести себя как всегда и думать как обычно.

    Речь о том, чтобы играть и пытаться доминировать, стараться действовать так, как мы можем. «Тоттенхэм» будет играть в такой футбол, который, как мы считаем, поможет нам победить», – сказал Покеттино.

    Встреча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Yahoo

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    16.12.2017 13:48
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    Комментарии (3)
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    insider_retro
    1513421701
    АПЛ интересна своими неожиданными поворотами!.. Но в данном случае Тоттенхэму, пожалуй, не удастся что-либо противопоставить МС!.. Игра определит сильнейшего и будет в удовольствие поклонникам футбола!!..
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    Razors
    1513423141
    Вы хоть заголовки правильно пишите. Тоттенхэма...
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    ologreds
    1694991721
    numo529356
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