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    • Воспитанники российских детских домов побывали на базе «Арсенала», где пообщались с Чехом и Венгером

    Воспитанники российских детских домов побывали на базе «Арсенала», где пообщались с Чехом и Венгером

    Воспитанники детских домов из Смоленска и Орска побывали в Лондоне, где посетили базу «Арсенала».

    Игроки команд «Галактика» и «Оренбуржье» получили такую возможность благодаря победе на всероссийских футбольных соревнованиях «Будущее зависит от тебя», которые проводятся одним из крупнейших операторов мобильной связи в России компанией «Мегафон».

    В ходе визита ребята понаблюдали за тренировкой «канониров», а также пообщались с голкипером «канониров» Петром Чехом и главным тренером Арсеном Венгером. Французский специалист почти полчаса отвечал на вопросы российских детей. В беседе он признался, что работа тренера сложнее, чем игрока, а также подчеркнул, особенно ценит в футболистах стабильность.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2017 12:45
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    Комментарии (8)
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    McDuff
    1513417607
    сначала подумал о тульском Арсенале
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    insider_retro
    1513419057
    Благое дело клуба, большая польза и память на всю жизнь у ребят!..
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    PassCSKA
    1513422321
    Ребята когда будут заканчивать карьеру и приедут на базу Арсенала там будут те же лица))
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    lisal
    1513423510
    Хорошее дело делают!!!
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    dok66
    1513427820
    Вот из этих парнишек и могут вырасти звезды . Какой для них мощный стимул - оказаться в Англии , и в Арсенале ! и все это благодаря ФУТБОЛУ !
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    OfaZavr
    1513435092
    Молодцы Арсенал отличную акцию сделали, детям радость и стремление к достижениям как у кумиров ну и конечно незабываемые впечатления.
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    ologreds
    1694991721
    numo529352
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