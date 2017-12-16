Воспитанники российских детских домов побывали на базе «Арсенала», где пообщались с Чехом и Венгером

Воспитанники детских домов из Смоленска и Орска побывали в Лондоне, где посетили базу «Арсенала».

Игроки команд «Галактика» и «Оренбуржье» получили такую возможность благодаря победе на всероссийских футбольных соревнованиях «Будущее зависит от тебя», которые проводятся одним из крупнейших операторов мобильной связи в России компанией «Мегафон».

В ходе визита ребята понаблюдали за тренировкой «канониров», а также пообщались с голкипером «канониров» Петром Чехом и главным тренером Арсеном Венгером. Французский специалист почти полчаса отвечал на вопросы российских детей. В беседе он признался, что работа тренера сложнее, чем игрока, а также подчеркнул, особенно ценит в футболистах стабильность.