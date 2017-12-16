Коутиньо: «В раздевалке Вейналдум всегда говорит с игроками на испанском или португальском и танцует»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился мнением о своем одноклубнике – хавбеке Джорджиньо Вейналдуме. По его словам, голландец постоянно пытается поддерживать позитивную атмосферу в раздевалке команды.

«Вейналдум всегда старается о чем-то шутить в раздевалке, он заводит людей. Он всегда пытается общаться с нами на португальском или испанском языках и танцует», – сказал Коутиньо.

Вейналдум перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами.