Генеральный директор «Милана»: «Не хотим никого продавать, потому что нам не нужны деньги»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что итальянский клуб не планирует продавать игроков во время зимнего трансферного окна.

На данный момент миланская команда занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 24 очка.

«Милан» не хочет никого продавать, потому что нам не нужны деньги. Зимой мы просто будем наблюдать, как действуют другие команды во время трансферного окна. Нам же не нужно никого продать. Мы надеемся получить результаты, которые хотели видеть в начале сезона», – сказал Фассоне.