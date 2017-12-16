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    • Генеральный директор «Милана»: «Не хотим никого продавать, потому что нам не нужны деньги»

    Генеральный директор «Милана»: «Не хотим никого продавать, потому что нам не нужны деньги»

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что итальянский клуб не планирует продавать игроков во время зимнего трансферного окна.

    На данный момент миланская команда занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 24 очка.

    «Милан» не хочет никого продавать, потому что нам не нужны деньги. Зимой мы просто будем наблюдать, как действуют другие команды во время трансферного окна. Нам же не нужно никого продать. Мы надеемся получить результаты, которые хотели видеть в начале сезона», – сказал Фассоне.

    Источник: Football Italia

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    16.12.2017 11:02
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    Комментарии (7)
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    kykyi
    1513411862
    Отсыпь мне маленько.
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    Scuderia Ferrari F1
    1513412042
    Половина из ваших покупок провал и пустая трата денег, один трансфер Борини чего стоит
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    insider_retro
    1513413062
    Под командой надут кредитный пузырь и китайский владелец пока не урегулировал финансовые вопросы... Заявления гендира бравые, но в ближайшие 6 месяцев по клубу нарисуется картина маслом... А пока безрадостное наблюдение с 7-ого места...
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    Татарин за ЦСКА
    1513416802
    Так вообщето Зенит должен говорить
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    Михаил Шевченко
    1513418871
    ну купили неплохих игроков,а толку? Лучше взять пару звезд вроде Аубамеянга или Бэйла и уже вокруг них строить команду.....и Анчелоти вернуть необходимо,как мне кажется
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    ologreds
    1694991723
    numo529344
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