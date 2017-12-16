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    • Паршивлюк считает, что «Ростову» не везло в первой части сезона

    Паршивлюк считает, что «Ростову» не везло в первой части сезона

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк оценил выступление команды в первой половине сезона. По итогам 20-ти туров донская команда имеет на своем счету 25 очков и занимает десятую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

    «Новый главный тренер – это компетенция руководства. Могу лишь сказать, что хотел бы видеть во главе команды опытного тренера, который бы имел успешный опыт в РФПЛ и серьезный тренерский штаб.

    От себя же добавлю, что мы как игроки сделаем все, чтобы «Ростов» выступил в весенней части чемпионата как можно успешнее. У нас отличная команда, и нам зачастую откровенно не везло. Например, мы провели хорошие игры против «Локомотива» и «Рубина» и обязаны были брать очки, но не хватало именно удачи. В той же игре с «Амкаром» забей Ингасон пенальти за 10 минут до конца – мы бы добились победы.

    Хорошо, что в концовке смогли исправить положение и добились важных побед над «Анжи» и «Уфой», поэтому уходим в каникулы с хорошим оптимистичным настроением», – сказал Паршивлюк.

    Источник: ТАСС

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    16.12.2017 08:36
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1513404597
    С чем не повезло, с голами, тренером, или стиркой левого бабла?
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    арейская
    1513405962
    И не хватило именно...тренера, Бекиевича тобишь, а про везение забудь, играть надо, ИГРАТЬ и настраиваться только на победу...
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    Serjoga
    1513410311
    Везло-не везло, это все отговорки для Кучука! А вам нужно просто "пахать" и выкладываться на 100% в каждом матче! Везёт тому, кто везёт!
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    ologreds
    1694991723
    numo529332
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