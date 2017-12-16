Паршивлюк считает, что «Ростову» не везло в первой части сезона

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк оценил выступление команды в первой половине сезона. По итогам 20-ти туров донская команда имеет на своем счету 25 очков и занимает десятую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

«Новый главный тренер – это компетенция руководства. Могу лишь сказать, что хотел бы видеть во главе команды опытного тренера, который бы имел успешный опыт в РФПЛ и серьезный тренерский штаб.

От себя же добавлю, что мы как игроки сделаем все, чтобы «Ростов» выступил в весенней части чемпионата как можно успешнее. У нас отличная команда, и нам зачастую откровенно не везло. Например, мы провели хорошие игры против «Локомотива» и «Рубина» и обязаны были брать очки, но не хватало именно удачи. В той же игре с «Амкаром» забей Ингасон пенальти за 10 минут до конца – мы бы добились победы.

Хорошо, что в концовке смогли исправить положение и добились важных побед над «Анжи» и «Уфой», поэтому уходим в каникулы с хорошим оптимистичным настроением», – сказал Паршивлюк.