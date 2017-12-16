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    • Каррера назвал имена игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

    Каррера назвал имена игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

    «Спартак» приобретет новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров московского клуба Наиль Измайлов.

    По его словам, главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в команде.

    «Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно.

    Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать», – сказал Измайлов.

    Источник: Спорт FM

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    16.12.2017 01:12
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    Комментарии (47)
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    Fan Loko mik
    1513405583
    Сёмин, Манчини, Каррера, Гончаренко, Шалимов, Бердыев и т.д. тоже назвали игроков, которых хотели бы видеть в своих командах!!! Короче бомбардиру главное пукнуть!
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    Чикомас
    1513406179
    Дзюбу хочет...это понятно. Только вот как заманить..
    Ответить
    Baggio1986
    1513407496
    Ещё Петковичей возьмут??? Не,не надо.
    Ответить
    OfaZavr
    1513410322
    Ну и? где назвал? он даже позиции не назвал не то что фамилии, это называется новость придуманная из ничего.
    Ответить
    АРИЕЦ2008
    1513413019
    Петковича подарите кому- нибудь на Новый год....
    Ответить
    NAZ84
    1513413997
    МЮ хочет Мхитаряна продать. Было бы неплохо!
    Ответить
    Челнинец
    1513415224
    нападение все норм, нужно защиту укреплять)
    Ответить
    ivanthebest
    1513417238
    Правый фланг обороны и центр! Вот где нужны люди. Нынче Боккетти совсем плох, да и Таски хоть и стал играть лучше, но всё равно уровень не тот... Что по Ещенко, Андрюха конечно старается как может, но уровень у него не тот уже, с его фланга постоянно привозы идут, а его любимая песня "свались в центр в груду игроков при позиционке, оставив соперника на правом фланге одного" - это уже практически стало мемом.
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    spar57
    1513417784
    Главное, чтобы Промес остался в команде. Его заменить будет очень трудно.
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    ologreds
    1694991727
    numo529317
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