Каррера назвал имена игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

«Спартак» приобретет новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров московского клуба Наиль Измайлов.

По его словам, главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в команде.

«Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно.

Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать», – сказал Измайлов.