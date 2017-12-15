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    • Венгер – о победной серии «Манчестер Сити»: «У них есть нефть и идеи»

    Венгер – о победной серии «Манчестер Сити»: «У них есть нефть и идеи»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о победной серии «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

    Отметим, что «горожане» – первый клуб в истории чемпионата Англии, выигравший 15 матчей подряд.

    «Когда в сезоне-2003/04 мы не потерпели ни одного поражения, у нас не было нефти, но были идеи. У «Манчестер Сити» же сейчас есть нефть и идеи, что делает их более эффективными.

    У «МС» есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать побеждать. Так почему бы и нет?» – сказал Венгер.

    Источник: Independent.co.uk

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    15.12.2017 23:36
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1513370353
    Нефть и газ не всем помогают так феерить.
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    rizonator
    1513373775
    Некоторые клубы у которых есть нефть и газ феерят в другом русле. Мастерски показывают, как можно безрассудно легко и бездумно прощаться с огромными деньгами. С народными деньгами
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    Mr Abdullaev
    1513376811
    Нефть на поле игрокам не помогает. Деньги ничего не решает. Просто Пеп топ тренер)
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    Superviser77
    1513387271
    Арсен чушь городит. Парни из мансити нефть не пьют, она здесь ни при чем. В 2002-2003 Арсенал был такой же мощной командой с думающим тренером, а сейчас Арсена обскакали более молодые и прогрессивные тренеры.
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    Евгений П
    1513392368
    А у тебя есть маразм. 2:1
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    ologreds
    1694991727
    numo529309
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