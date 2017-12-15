Венгер – о победной серии «Манчестер Сити»: «У них есть нефть и идеи»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о победной серии «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

Отметим, что «горожане» – первый клуб в истории чемпионата Англии, выигравший 15 матчей подряд.

«Когда в сезоне-2003/04 мы не потерпели ни одного поражения, у нас не было нефти, но были идеи. У «Манчестер Сити» же сейчас есть нефть и идеи, что делает их более эффективными.

У «МС» есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать побеждать. Так почему бы и нет?» – сказал Венгер.