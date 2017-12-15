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    Зидан: «Буду защищать Бензема, пока жив»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встал на защиту нападающего Карима Бензема, подвергшегося критике.

    Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба намерено продать 29-летнего француза.

    «Не согласен с критикой в адрес Бензема. Мне интересно не только количество голов. Карим – игрок иного типа. Может, он не забьeт 50 голов за сезон, но у него есть много других качеств.

    Мне нравится то, что Бензема делает для команды. Он один из лучших в плане командой игре. Я очень ценю это и буду защищать Бензема, пока жив», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    15.12.2017 23:11
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    Комментарии (4)
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    DeStar
    1513378241
    какая жесть..
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    David_Fio
    1513379187
    жить долго придется! не доброжелателей уж больно много
    Ответить
    Fin035
    1513396585
    Земляк за земляка- вот всему причина! Скоро Зидана попросят уйти по ходу, вместе с Бенземой.....!
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    ologreds
    1694991727
    numo529307
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