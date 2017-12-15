Зидан: «Буду защищать Бензема, пока жив»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встал на защиту нападающего Карима Бензема, подвергшегося критике.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба намерено продать 29-летнего француза.

«Не согласен с критикой в адрес Бензема. Мне интересно не только количество голов. Карим – игрок иного типа. Может, он не забьeт 50 голов за сезон, но у него есть много других качеств.

Мне нравится то, что Бензема делает для команды. Он один из лучших в плане командой игре. Я очень ценю это и буду защищать Бензема, пока жив», – сказал Зидан.