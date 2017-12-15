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    • На матч-открытие стадиона в Калининграде может приехать «Шальке-04»

    На матч-открытие стадиона в Калининграде может приехать «Шальке-04»

    Соперником «Балтики» в матче-открытии, приуроченному к завершению строительства стадиона в Калининграде, может стать «Шальке-04». Об этом заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, сообщает klops.ru.

    Ожидается, что встреча пройдет в марте 2018 года. Стадион примет матчи чемпионата мира-2018.

    «Действительно, ведeм переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договорeнность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», – сказал Рольбинов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2017 21:01
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    Комментарии (12)
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    kmisjuk
    1513367556
    И Коноплянка собирается ехать?
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    Alex Y
    1513367852
    Балтика в Фнл играет?)
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    Percent
    1513373821
    Даренному коню в зубы,конечно, не смотрят, но по-моему это халтура властей и издевательство над жителями. На Шальке можно каждую неделю ездить!
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    _Marqella_
    1513374440
    Называть Шальке04 именитой командой как то язык не поварачиваеться...
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    ologreds
    1694991727
    numo529296
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