На матч-открытие стадиона в Калининграде может приехать «Шальке-04»

Соперником «Балтики» в матче-открытии, приуроченному к завершению строительства стадиона в Калининграде, может стать «Шальке-04». Об этом заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, сообщает klops.ru.

Ожидается, что встреча пройдет в марте 2018 года. Стадион примет матчи чемпионата мира-2018.

«Действительно, ведeм переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договорeнность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», – сказал Рольбинов.