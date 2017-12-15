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    • Канчельскис: «Приглашение Манчини в «Зенит» – ошибка. Не думаю, что клуб будет участвовать в гонке за чемпионство»

    Канчельскис: «Приглашение Манчини в «Зенит» – ошибка. Не думаю, что клуб будет участвовать в гонке за чемпионство»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о турнирных перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

    На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – «Зенит», здорово начавший чемпионат, но сбавивший в последнее время обороты, сможет составить конкуренцию «Локомотиву»?

    – Приглашение на должность главного тренера Роберто Манчини было со стороны петербургского клуба большой ошибкой.

    – Почему?

    – Этот тренер в принципе не подходит «Зениту». «Зенит» очень любит пафос – впору уже в Питере ставить бюсты всех великих тренеров, которые в разное время работали в «Зените». Не думаю, что питерцы будут участвовать в гонке за чемпионский титул.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.12.2017 20:47
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    fanchik
    1513365518
    Зенит точно в гонке за чемпионство участвует .Вопрос сможет ли Зенит с Манчини одолеть "золотую" вершину с отставанием в 8 очков от ЛОКО."Паровоз" вперед летит и что -то не верится ,что кто-то его достанет.
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    сасас
    1513368055
    да, потери Халка и Гарая- невосполнимы. на счёт Шницеля не согласен- посредственный игрок
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    сасас
    1513368079
    нам нужен Халк!!!!
    Ответить
    paracetamol
    1513372532
    Оракулов развелось, ужасть!
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    Юрий Крутько
    1513374591
    Фурсенко пригласив Манчини(согласен) допустил ошибку.А Роберто,мало того пригласил не тех,так ещё Дзюба и Шатов(на минуточку игроки основы сборной были),не попадают в состав. Сравнить с Сёминым-несколько игроков раскрылись и заиграли(словно крылья выросли) + точечные усиления+климат в команде...
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    1bear
    1513375198
    ...аргентинцы зенитовские еще всем покажут хороший футбол,и продадут их с прибылью... ..."экспертов"слишком много–время рассудит...
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    Басмачи
    1513386770
    Во время зимных паузи чемпионате купите 5-6 бразилцев и это не гарантия что Зенит будет чемпионом
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    OfaZavr
    1513408604
    вот здесь согласен с ним, ошибка не только приглашение Манчини но и средненьких игрочишек набранных пачками.
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    Бриг
    1513438163
    Что за пафос, в чем конкретно ошибка? Как всегда, бестолковое интервью Канчельскиса.
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    ologreds
    1694991728
    numo529289
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