Канчельскис: «Приглашение Манчини в «Зенит» – ошибка. Не думаю, что клуб будет участвовать в гонке за чемпионство»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о турнирных перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– «Зенит», здорово начавший чемпионат, но сбавивший в последнее время обороты, сможет составить конкуренцию «Локомотиву»?

– Приглашение на должность главного тренера Роберто Манчини было со стороны петербургского клуба большой ошибкой.

– Почему?

– Этот тренер в принципе не подходит «Зениту». «Зенит» очень любит пафос – впору уже в Питере ставить бюсты всех великих тренеров, которые в разное время работали в «Зените». Не думаю, что питерцы будут участвовать в гонке за чемпионский титул.