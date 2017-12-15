Президент «Урала»: «За некоторые наши матчи мне стыдно»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил выступление команды в первой части сезона РФПЛ. Функционеру стыдно за некоторые матчи «шмелей».

«Результатом первой части чемпионата нельзя быть довольным, все-таки команда идет на восьмом месте, в некоторых встречах мы сыграли очень хорошо, в некоторых – не очень. Может, где-то недобрали очков, и есть игры, за которые нам стыдно. Тем не менее, мы набрали много очков и в большинстве матчей играли хорошо», – сказал Иванов.

«Урал» – лидер сезона РФПЛ по количеству ничьих.