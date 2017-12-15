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    Президент «Урала»: «За некоторые наши матчи мне стыдно»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил выступление команды в первой части сезона РФПЛ. Функционеру стыдно за некоторые матчи «шмелей».

    «Результатом первой части чемпионата нельзя быть довольным, все-таки команда идет на восьмом месте, в некоторых встречах мы сыграли очень хорошо, в некоторых – не очень. Может, где-то недобрали очков, и есть игры, за которые нам стыдно. Тем не менее, мы набрали много очков и в большинстве матчей играли хорошо», – сказал Иванов.

    «Урал» – лидер сезона РФПЛ по количеству ничьих.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2017 16:51
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    Комментарии (3)
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    15112007
    1513360478
    Урал - не та команда, за которую стоит стыдиться. За Зенит стыда гораздо больше
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    Марсович
    1513360644
    А мне стыдно, что каждый сезон стоит задача лишь бы не вылететь у Урала.
    Ответить
    ologreds
    1694991729
    numo529274
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