Гончаренко хочет усилить ЦСКА полузащитником и нападающим

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился трансферными намерениями команды. Белорус хочет усилить в первую очередь атаку.

«Я постоянно нахожусь на связи с Романом Бабаевым, с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя – всегда непростой процесс.

В первую очередь мы хотим усилить атаку. Нам нужны полузащитник и нападающий», – рассказал тренер.

ЦСКА в РФПЛ идет на пятом месте.