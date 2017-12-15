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    Гончаренко хочет усилить ЦСКА полузащитником и нападающим

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился трансферными намерениями команды. Белорус хочет усилить в первую очередь атаку.

    «Я постоянно нахожусь на связи с Романом Бабаевым, с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя – всегда непростой процесс.

    В первую очередь мы хотим усилить атаку. Нам нужны полузащитник и нападающий», – рассказал тренер.

    ЦСКА в РФПЛ идет на пятом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 12:06
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    Комментарии (10)
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    Татарин за ЦСКА
    1513329899
    Это тогда праздник какой-то будет
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    Чикомас
    1513330507
    А Васин,тебя устраивает? А Помазун? А Игнашевичу и братьям, замену искать не собираетесь???
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    vladimir-7
    1513331858
    Зачем покупали Оланаре? Сидит на лавке уже столько, продайте его, добавьте денег и купите нормального нападающего (даже российского) или готовьте своего из молодёжки. И не щелкайте клювом.
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1513334823
    Не удивлюсь если по весне Онопко на поле выйдет.
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    _Evgen_57
    1513337267
    а про защиту он не думает? или его старперы устраивают
    Ответить
    bset
    1513362050
    А защита сама сменится в 2018, когда Березуцкие и Игнашевич закончат карьеру.
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    cska-62
    1513373978
    А меня по-прежнему больше всего боспокоит отсутствие второго вратаря. Травма у Акинфеева, приболел, перебор "горчичников" и всё! Может Сергея Овчинникова включить в заявку, если не пригласили надёжного вратаря предпенсионного возраста типа Диканя или Плетикосы? Или молодого нужно подбирать, но никак не Помазуна. Два хронических провала в двух матчах подряд с детскими ошибками - это что-то! Пусть обкатается и наберётся опыта где-нибудь в ФНЛ или ПФЛ, если от него вообще есть хоть какой-то толк, в чём я очень сомневаюсь. Там ведь дело не в нервах, и не в отсутствии практики в РФПЛ, а в том, что Илья Помазун не читает игру, не умеет играть на выходах, ко всему этому ещё и хронические ляпы.
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    ologreds
    1694991730
    numo529250
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