Бубнов: «Спартак» будет бороться за чемпионство настолько, насколько это позволит «Локомотив»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что трудности «Спартака», которые команды испытывала на старте сезона, остались позади. По его мнению, красно-белые являются полноценными участниками чемпионской гонки нынешнего сезона.

«Успех в прошлом сезоне помешал «Спартаку» правильно начать новый розыгрыш. Фернандо приехал с лишним весом, сборники были уставшими после Кубка конфедераций, травмировался Зобнин, плюс общекомандная эйфория привели к провалу на старте. Кроме того, «Спартаку» еще и не везло. Я бы не сказал, что они проиграли кому-то по игре, но теряли очки практически в каждом матче.

Потом Каррера сумел вернуть настрой и тонус, который был в чемпионский год. Сейчас ситуация исправлена. «Спартак» будет бороться за чемпионство настолько, насколько это позволит «Локомотив».

Что касается усиления, то нужны фланговые защитники и плеймейкер. На флангах постоянно начинаются проблемы, когда вылетает Комбаров или Ещенко. Вообще команда укомплектована очень хорошо, вряд ли стоит ждать серьезной селекции. Впрочем, весной у «Спартака» помимо чемпионата еще и Кубок с Лигой Европы плюс матчи сборных, поэтому крепкие новички им точно не помешают», – сказал Бубнов.

По итогам 20-ти туров «Спартак» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», набрав по 37 очков. Отставание от «Локомотива» составляет восемь баллов.