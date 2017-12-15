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    • Бубнов: «Спартак» будет бороться за чемпионство настолько, насколько это позволит «Локомотив»

    Бубнов: «Спартак» будет бороться за чемпионство настолько, насколько это позволит «Локомотив»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что трудности «Спартака», которые команды испытывала на старте сезона, остались позади. По его мнению, красно-белые являются полноценными участниками чемпионской гонки нынешнего сезона.

    «Успех в прошлом сезоне помешал «Спартаку» правильно начать новый розыгрыш. Фернандо приехал с лишним весом, сборники были уставшими после Кубка конфедераций, травмировался Зобнин, плюс общекомандная эйфория привели к провалу на старте. Кроме того, «Спартаку» еще и не везло. Я бы не сказал, что они проиграли кому-то по игре, но теряли очки практически в каждом матче.

    Потом Каррера сумел вернуть настрой и тонус, который был в чемпионский год. Сейчас ситуация исправлена. «Спартак» будет бороться за чемпионство настолько, насколько это позволит «Локомотив».

    Что касается усиления, то нужны фланговые защитники и плеймейкер. На флангах постоянно начинаются проблемы, когда вылетает Комбаров или Ещенко. Вообще команда укомплектована очень хорошо, вряд ли стоит ждать серьезной селекции. Впрочем, весной у «Спартака» помимо чемпионата еще и Кубок с Лигой Европы плюс матчи сборных, поэтому крепкие новички им точно не помешают», – сказал Бубнов.

    По итогам 20-ти туров «Спартак» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», набрав по 37 очков. Отставание от «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.12.2017 11:42
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    momwig_
    1513329222
    Фигасе Бубнов проспался... :) Обратно зауважал. Про фланговых защитников и плеймейкера - в точку. Ну и конечно - какая-то борьба за золото будет возможна только если Локомотив "посыплется". 8 очков на 10 матчей - это они должны начать весну как... как мы этот сезон начали )))
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    +50/-50
    1513330000
    Зря списал Зенитку и Коней. Сашок, цыплят по осени считают. А у нас по весне. Подождём.
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    oyabun
    1513330543
    Бубнов сам себе противоречит. Сначала говорит "нужны фланговые защитники и плеймейкер", а чуть позже "Вообще команда укомплектована очень хорошо". Ну бред же! Где Спартак хорошо укомплектован? Разве что в линии атаки. Оборона и фланги постоянно проблемные, когда кто то из ключевых игроков травмируется.
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    Полная Канистра
    1513332070
    У Спартака первая с локо игра как с лидером турнира а остальными кто в верхней 5 уже сыграны остаются игры с середняками а у локо еще 2 игры в добавок после нас так что потери будут
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    OfaZavr
    1513332136
    Правильно бороться будем до конца, а вот укомплектованы не до конца хорошие защитники качественные очень нужны.
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    OldenVad
    1513335194
    После большого перерыва наши команды долго раскачиваются. Спартак год назад, наоборот с места в карьер. Надеюсь и в этот раз правильно подготовят. А с локо будет матч за золото.
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    Диктор
    1513349347
    Известный футбольный балабол опять дал очередное интервью -Насколько Локомотив позволит изрек он,и это очень радует -он ведь предсказывал что кони выглядят предпочтительнее Спартака.Результат в том дерби на табло.Так же теперь будет и с железнодорожниками.
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1513355133
    Главное обыграть Юрия Палыча в следующем туре,а там уже будет видно.
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    ologreds
    1694991730
    numo529248
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