Гончаренко: «Состава ЦСКА должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что с составом, которым он располагает на данный момент, армейцам по силам бороться за золотые медали чемпионата России.

По итогам 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 очков.

– В чем тогда главная причина неудачи в дерби (0:3)?

– «Спартак» потерпел болезненное поражение в Ливерпуле и правильно на него отреагировал. Нам же, наоборот, не хватило агрессии. И тем не менее даже в этом матче были вещи, которые меня как тренера устроили.

– Несмотря на итоговый счет?!

– Да. Если Зе Луиш остается на скамейке, если Каррера перемещает Зобнина с позиции на позицию, меняет схемы, чтобы нейтрализовать именно наши сильные стороны, тогда и появляется повод для того, чтобы быть в какой-то степени довольным.

– Каррера вас удивил этими тактическими перестановками?

– Приветствую ходы, которые сделал Массимо, они направлены на результат. Другое дело – всегда проще реагировать на соперника, чем изначально играть от себя. На мой взгляд, ЦСКА неплохо смотрелся, но пропустил довольно быстрый гол…

– Значит, после дерби у вас не возникло мысли, что если состав, не дай бог, зимой не усилится, то о чемпионстве можно будет забыть?

– Давайте исходить из того, что есть. Четыре команды пробились в плей-офф Лиги Европы, и им предстоит борьба на два фронта. Так? Считаю, той обоймы, которая у нас имеется, на десять матчей чемпионата России вполне должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места.

– Даже за золото?

– Конечно. Какие могут быть вопросы? Посмотрите, мы сейчас находимся всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Нет ничего невозможного в нашей ситуации.