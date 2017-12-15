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    • Гончаренко: «Состава ЦСКА должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места»

    Гончаренко: «Состава ЦСКА должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что с составом, которым он располагает на данный момент, армейцам по силам бороться за золотые медали чемпионата России.

    По итогам 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 очков.

    – В чем тогда главная причина неудачи в дерби (0:3)?

    – «Спартак» потерпел болезненное поражение в Ливерпуле и правильно на него отреагировал. Нам же, наоборот, не хватило агрессии. И тем не менее даже в этом матче были вещи, которые меня как тренера устроили.

    – Несмотря на итоговый счет?!

    – Да. Если Зе Луиш остается на скамейке, если Каррера перемещает Зобнина с позиции на позицию, меняет схемы, чтобы нейтрализовать именно наши сильные стороны, тогда и появляется повод для того, чтобы быть в какой-то степени довольным.

    – Каррера вас удивил этими тактическими перестановками?

    – Приветствую ходы, которые сделал Массимо, они направлены на результат. Другое дело – всегда проще реагировать на соперника, чем изначально играть от себя. На мой взгляд, ЦСКА неплохо смотрелся, но пропустил довольно быстрый гол…

    – Значит, после дерби у вас не возникло мысли, что если состав, не дай бог, зимой не усилится, то о чемпионстве можно будет забыть?

    – Давайте исходить из того, что есть. Четыре команды пробились в плей-офф Лиги Европы, и им предстоит борьба на два фронта. Так? Считаю, той обоймы, которая у нас имеется, на десять матчей чемпионата России вполне должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места.

    – Даже за золото?

    – Конечно. Какие могут быть вопросы? Посмотрите, мы сейчас находимся всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Нет ничего невозможного в нашей ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 10:55
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    Комментарии (6)
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    shahor
    1513324974
    Н-да,бороться за золото...Понятное дело,что Гончаренко не хочет бросать камни в огород руководства клуба и говорит то,что хотят услышать недалёкие фанаты.Но,мера,на мой взгляд,всё-таки должна присутствовать в словах тренера.С подобным составом остаться на месте,гарантирующим попадание в ЛЕ уже за счастье будет.
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    cska-62
    1513329555
    Разница в очках со 2 по 5 места минимальна! Всего 2 очка. Один тур и всё может перевернуться. Что же касается вырвавшего в значительный отрыв "Локомотива", то я уже писал о том, что если не будет у команды Сёмина серьёзного провала, то он будет чемпионом. И отрицать это глупо. Отрыв от ближайшего преследователя 8 очков. Осталось 10 туров. Даже если "Локо" трижды проиграет, что случилось с ним за прежние 20 туров, то и это вряд ли позволит преследователям его догнать, ибо набрать максимальное количество очков в оставшихся турах нереально! То есть, чтобы разбазарить такой отрыв, "Локо" нужно системно "провалиться", когда поражения и ничьи пойдут чередой... Допустят ли это Сёмин и игроки, которые на подъёме и не снижают оборотов? Не думаю. Хотя в спорте возможно всякое. Особенно в нашем спорте и с нашими судьями. Посмотрим!
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    арейская
    1513388551
    Короче, синдрома Зенита у них нет, и это уже хорошо, а Зенит скоро пятикратный состав соберёт, при чем за миллиардные деньги, и посадит излишек на скамейку...
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    ologreds
    1694991731
    numo529243
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