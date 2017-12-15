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    • Бубнов: «Краснодар» не может конкурировать с лидерами в очных матчах»

    Бубнов: «Краснодар» не может конкурировать с лидерами в очных матчах»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что руководству «Краснодара» стоит пересмотреть цели на сезон, так как команда заслуживает большего, чем пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Краснодар» выполнил задачу попасть в пятерку. Галицкий просто так не будет ставить такую цель, значит, есть объективные причины. Возможно, она занижена, поэтому сейчас нужно откорректировать задачу. «Краснодар» не будет играть весной в еврокубках в отличие от всех конкурентов, но проблема в том, что они не могут конкурировать с лидерами в очных матчах. Пропала надежность в обороне и острота в атаке.

    Возможно, в каких-то моментах «Краснодар» топчется на месте, не прогрессирует, но регресса я не вижу. «Быкам» важно лучше подготовиться физически. Против равных соперников по мастерству они проигрывают именно в физике.

    А еще им важно сохранить Смолова. Если удастся, то я вижу их серьезными претендентами на Лигу чемпионов. Федор не захотел переходить в «Вест Хэм», сказав, что команда весь матч обороняется. Я его понимаю, и думаю, что это верное решение. По стилю ему подойдет «Арсенал», «Манчестер Сити», где создают много возможностей для форварда. При этом в Англии намного выше плотность и скорости, Смолов не готов перейти туда и сразу начать играть», – считает Бубнов.

    После 20-ти туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.12.2017 08:41
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1513320152
    Трудный был у них этап в сезоне... Но не стали тренера увольнять, тасовать состав и идти на поводу советов всяких специалистов... Галицкий выдержал паузу и давит результат дальше!.. Мне это нравится!...
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    Igor Belousov
    1513323007
    им надо лигу европы
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    Басмачи
    1513323019
    Поживем увидим до весни там видно будет
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    Майор Балдёжник
    1513324090
    не удивительно
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    Диктор
    1513324321
    Известный футбольный балабол-сказал очевидные вещи,которые даже ребенку понятны ну и чем он теперь Известный ?
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    Gullit 76
    1513326712
    Проснулся Прозрел Сказанул.
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    Superviser77
    1513327331
    У Бубнова никто не может выиграть рэп-батл по маразму...
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    Полная Канистра
    1513329667
    тоже мне новость он открыл БЫКИ КАК УЖЕ ПОСЛЕДНИЕ 3-4 ГОДА ТАК ИГРАЮТ И ТОПЧАТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ бубен тут дураков нема и так все ясно Главное тут что хорошо что у них вот молодёжка прогрессирует хорошая академия РАБОТАЕТ . вот с этого и надо начинать бубен
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    sidul1
    1513335197
    Хорошая команда,шикарный стадион и правильная политика клуба.Ждем ростки местной академии!
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    ologreds
    1694991731
    numo529232
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