Бубнов: «Краснодар» не может конкурировать с лидерами в очных матчах»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что руководству «Краснодара» стоит пересмотреть цели на сезон, так как команда заслуживает большего, чем пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

«Краснодар» выполнил задачу попасть в пятерку. Галицкий просто так не будет ставить такую цель, значит, есть объективные причины. Возможно, она занижена, поэтому сейчас нужно откорректировать задачу. «Краснодар» не будет играть весной в еврокубках в отличие от всех конкурентов, но проблема в том, что они не могут конкурировать с лидерами в очных матчах. Пропала надежность в обороне и острота в атаке.

Возможно, в каких-то моментах «Краснодар» топчется на месте, не прогрессирует, но регресса я не вижу. «Быкам» важно лучше подготовиться физически. Против равных соперников по мастерству они проигрывают именно в физике.

А еще им важно сохранить Смолова. Если удастся, то я вижу их серьезными претендентами на Лигу чемпионов. Федор не захотел переходить в «Вест Хэм», сказав, что команда весь матч обороняется. Я его понимаю, и думаю, что это верное решение. По стилю ему подойдет «Арсенал», «Манчестер Сити», где создают много возможностей для форварда. При этом в Англии намного выше плотность и скорости, Смолов не готов перейти туда и сразу начать играть», – считает Бубнов.

После 20-ти туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов.