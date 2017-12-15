Гончаренко: «Не надо жалеть ЦСКА!»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не считает, что в столичном клубе есть проблемы с составом. По его словам, более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в прошедшем дерби (0:3).

По итогам 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 очков.

– Многие восхищаются игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?

– В смысле?

– У «Спартака» на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий «Челси» Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА – Кучаев и Макаров.

– Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится! У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витинью? Почему не можем выбрать другой путь?

– Вы про молодежь?

– Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с «Бенфикой», а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его «двойник», то он проведет свой отрезок крайне эффективно. Так что более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в дерби.