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    Гончаренко: «Не надо жалеть ЦСКА!»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не считает, что в столичном клубе есть проблемы с составом. По его словам, более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в прошедшем дерби (0:3).

    По итогам 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 очков.

    – Многие восхищаются игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?

    – В смысле?

    – У «Спартака» на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий «Челси» Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА – Кучаев и Макаров.

    – Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится! У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витинью? Почему не можем выбрать другой путь?

    – Вы про молодежь?

    – Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с «Бенфикой», а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его «двойник», то он проведет свой отрезок крайне эффективно. Так что более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в дерби.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 08:19
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    Комментарии (25)
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    Татарин за ЦСКА
    1513317571
    Всё правильно,Виктор Михайлович!!!За команду горой,за молодёжь в ответе. В этом сезоне главное в тройку попасть,а чемпионство Локомотив уже не отдаст.Удачи,армейцы.ЦСКА всегда будет первым
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    Отчаянный Пердун
    1513318120
    теперь молодёжи надо поддержать своего главного тренера, голами и хорошей игрой!
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    семёнычев
    1513319942
    Молодняк натаскивать обязательно надо, а на Витиньо ставить опасно.. Витиньо-рафинированный форвард, ему надо передачку выдать на блюдечке, тогда может и забьёт, если успеет.. Люди, посмотрите на его глаза- взгляд наркомана,никаких эмоций, на уме только доза... ЦСКА спасёт Верблум!
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    BRO_football
    1513320075
    Да у ЦСКА пока что плохая молодёжь. Кучаев, Жамалетдинов, Гордюшенко, Чалов, Хосонов, Макаров - никто из них не способен усилить ЦСКА. Они все пустышки, ничего из себя не представляют, и играют на уровне чуть ниже среднего. Любого из них можно менять и ставить на разные позиции как вздумается, но по игре абсолютно ничего не изменится. А чтобы хоть что-то менялось нужно их обучать до уровня того же Дзагоева или Витиньо, но на это уйдёт не один год. Но в любом случае, желаю удачи Гончаренко в этом нелегком деле.
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    Чикомас
    1513320244
    Ответил хорошо. Мужчина. А жалеть-не жалеть...усиливать надо, и прилично, если ставим перед собой, серьезные задачи. И тут Бубен прав, первое -хороший нап. Второе- постепенная замена защитников, центральных, прежде всего. Третье-второй вратарь. Нехрен было отпускать Чепчугова. Памазун-0.
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    insider_retro
    1513320452
    Витиьо чаще только числится форвардом, а навара мало... Молодёжь начнёт давать результат, может и не в этом сезоне, но будущее у команды очень обнадёживающее!... Не хватает забивного парня...
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    shinnik
    1513320726
    Да никто и не жалеет,может даже,восхищаются.. Блин.И завидуют.
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    +50/-50
    1513329872
    ЦСКА это солдаты. А в Вооружённых Силах есть поговорка - солдата не надо жалеть, солдата надо беречь. Никто вас не жалеет. Вас будут и.меть и в хвост, и в гриву. Вы же - "кони"!
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    O-Z
    1513350384
    Жалко Гончаренко злой от неудач все ушло же на постройку стадиона, а на игроков денег не дали. Не хорошо Гинер поступил. Жаль всех фанатов Цска что не радуют результатами. Всех жаль.
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    ologreds
    1694991732
    numo529230
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