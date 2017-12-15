Непомнящий: «В «Зените» с недостатком русских футболистов в основе – нет ни игры, ни характера»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что большое количество иностранных футболистов в составе «Зенита» не идет на пользу результатам. По его мнению, основу команды РФПЛ должны составлять русскоговорящие игроки.

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Оправдало ли себя приглашение пятерых аргентинцев в «Зенит»? Почему они так здорово проявляли себя в Лиге Европы и тускло смотрелись в чемпионате, особенно в октябре-ноябре?

– Выражу свою точку зрения. Приглашение целой группы аргентинцев в «Зенит», с одной стороны, понятный ход, с другой стороны – не очень я его оправдываю. Каждый из аргентинцев достаточно молод, каждый из них очень хорошего уровня игрок, без сомнения. Если разбирать качества всех новобранцев, то я уверен, что каждый из них по отдельности мог бы играть в любой команде нашего большой пятерки. Но когда они оказались в одном составе, для них сложно психологически, что вот они приехали и как мессии должны поднимать «Зенит» на недосягаемую высоту. Мы помним, что дебют каждого из них получился достаточно успешным. Паредес сразу зарекомендовал себя как футболист box-to-box, то есть он играет от штрафной до штрафной: и в обороне хорош, и в начале атаки. Дриусси вышел и сразу сделал дубль, забив красивый гол ударом с лета. Маммана дебютировал против «Спартака», но не стушевался – 5:1. Короче говоря, они поспешили посчитать, что, да, они соответствуют уровню лучшей команды страны. А потом постепенно началось разочарование. Вдруг выяснилось, что нужно в каждом матче чемпионата России играть изо всех сил. Чуть-чуть не добежал – и сразу терпишь фиаско. И в индивидуальном смысле, и в командном.

– Что же, тренер ошибся?

– Не очень деликатно коллегу обсуждать, но я не думаю, что Манчини тоже понял, где он оказался. Для него стало откровением и разочарованием, что «Арсенал» из Тулы может обыграть лидера, что в Грозном тоже победить не так-то просто. Эти неожиданные сложности создали психологическое состояние, которое задавило игроков и тренера. То, что они не могут реализовать себя в чемпионате – это сейчас вопрос психологии. Вы абсолютно справедливо говорите, что в Лиге Европы аргентинцы играют вполне достойно, как и вся команда. На это влияют два фактора. С одной стороны, сам Манчини по-другому относится к этому турниру: там афиша, там, в Европе, у него реноме свое. Внутреннее состояние Манчини передается игрокам. И футболисты тоже понимают, что нужно играть в каждом таком матче на пять с плюсом. В чемпионате этого настроя нет ни у Манчини, ни у игроков. Может, я заблуждаюсь, но считаю, что внутреннее состояние тренера тонко ощущается футболистами, особенно не знавшими наш чемпионат. Кстати, и наоборот: если игроки не готовы, то тренер тоже это понимает. Очень длинно отвечаю на ваш вопрос, поэтому подытожу: аргентинцы не играют постоянно на весь свой потенциал. Если они играют здорово в Лиге Европы, а потом через три дня в чемпионате России их не видно. И это только вопрос психологии, а не уровня мастерства. Кроме того, мне кажется, что такое большое количество игроков из одной страны в условиях России – это большой риск. Вижу, что Манчини до сих пор в поиске, и игроки никак не могут себя обрести на поле.

– То есть проблема не в том, что они аргентинцы? Пятерым камерунцам, например, тоже было бы тяжело?

– Думаю, что да. Для того чтобы стать чемпионом в России, подчеркну, у нас в стране надо, чтобы основа, стержень команды был русскоговорящим. Когда он есть в составе, команда может вести борьбу. Когда же эти нити потеряны – совсем другое дело. Когда же были Аршавин, Анюков, Кержаков, Быстров, Денисов, команда имела другой характер, нежели сейчас. Потом пришли Халк, Витсель, Данни, Гарай, которые много дали «Зениту», команда становилась чемпионом с ними, они определяли игру (но рядом с ними в основе играли Файзулин, Дзюба, Смольников, Анюков, Шатов). Сейчас в «Зените» с недостатком русских футболистов в основе – нет ни игры, ни характера.