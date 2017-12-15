Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Непомнящий: «В «Зените» с недостатком русских футболистов в основе – нет ни игры, ни характера»

    Непомнящий: «В «Зените» с недостатком русских футболистов в основе – нет ни игры, ни характера»

    Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что большое количество иностранных футболистов в составе «Зенита» не идет на пользу результатам. По его мнению, основу команды РФПЛ должны составлять русскоговорящие игроки.

    По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – Оправдало ли себя приглашение пятерых аргентинцев в «Зенит»? Почему они так здорово проявляли себя в Лиге Европы и тускло смотрелись в чемпионате, особенно в октябре-ноябре?

    – Выражу свою точку зрения. Приглашение целой группы аргентинцев в «Зенит», с одной стороны, понятный ход, с другой стороны – не очень я его оправдываю. Каждый из аргентинцев достаточно молод, каждый из них очень хорошего уровня игрок, без сомнения. Если разбирать качества всех новобранцев, то я уверен, что каждый из них по отдельности мог бы играть в любой команде нашего большой пятерки. Но когда они оказались в одном составе, для них сложно психологически, что вот они приехали и как мессии должны поднимать «Зенит» на недосягаемую высоту. Мы помним, что дебют каждого из них получился достаточно успешным. Паредес сразу зарекомендовал себя как футболист box-to-box, то есть он играет от штрафной до штрафной: и в обороне хорош, и в начале атаки. Дриусси вышел и сразу сделал дубль, забив красивый гол ударом с лета. Маммана дебютировал против «Спартака», но не стушевался – 5:1. Короче говоря, они поспешили посчитать, что, да, они соответствуют уровню лучшей команды страны. А потом постепенно началось разочарование. Вдруг выяснилось, что нужно в каждом матче чемпионата России играть изо всех сил. Чуть-чуть не добежал – и сразу терпишь фиаско. И в индивидуальном смысле, и в командном.

    – Что же, тренер ошибся?

    – Не очень деликатно коллегу обсуждать, но я не думаю, что Манчини тоже понял, где он оказался. Для него стало откровением и разочарованием, что «Арсенал» из Тулы может обыграть лидера, что в Грозном тоже победить не так-то просто. Эти неожиданные сложности создали психологическое состояние, которое задавило игроков и тренера. То, что они не могут реализовать себя в чемпионате – это сейчас вопрос психологии. Вы абсолютно справедливо говорите, что в Лиге Европы аргентинцы играют вполне достойно, как и вся команда. На это влияют два фактора. С одной стороны, сам Манчини по-другому относится к этому турниру: там афиша, там, в Европе, у него реноме свое. Внутреннее состояние Манчини передается игрокам. И футболисты тоже понимают, что нужно играть в каждом таком матче на пять с плюсом. В чемпионате этого настроя нет ни у Манчини, ни у игроков. Может, я заблуждаюсь, но считаю, что внутреннее состояние тренера тонко ощущается футболистами, особенно не знавшими наш чемпионат. Кстати, и наоборот: если игроки не готовы, то тренер тоже это понимает. Очень длинно отвечаю на ваш вопрос, поэтому подытожу: аргентинцы не играют постоянно на весь свой потенциал. Если они играют здорово в Лиге Европы, а потом через три дня в чемпионате России их не видно. И это только вопрос психологии, а не уровня мастерства. Кроме того, мне кажется, что такое большое количество игроков из одной страны в условиях России – это большой риск. Вижу, что Манчини до сих пор в поиске, и игроки никак не могут себя обрести на поле.

    – То есть проблема не в том, что они аргентинцы? Пятерым камерунцам, например, тоже было бы тяжело?

    – Думаю, что да. Для того чтобы стать чемпионом в России, подчеркну, у нас в стране надо, чтобы основа, стержень команды был русскоговорящим. Когда он есть в составе, команда может вести борьбу. Когда же эти нити потеряны – совсем другое дело. Когда же были Аршавин, Анюков, Кержаков, Быстров, Денисов, команда имела другой характер, нежели сейчас. Потом пришли Халк, Витсель, Данни, Гарай, которые много дали «Зениту», команда становилась чемпионом с ними, они определяли игру (но рядом с ними в основе играли Файзулин, Дзюба, Смольников, Анюков, Шатов). Сейчас в «Зените» с недостатком русских футболистов в основе – нет ни игры, ни характера.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    shinnik
    1513314959
    Сермяжная правда жизни..
    Ответить
    Garrincha58
    1513315966
    ерунду глаголит Валерий можно подумать сейчас в Зените нет русских как допустим в Арсенале или МанСити англичан есть и они постоянно должны выходить на поле в каждом матче из за лимита так что не надо ля ля что мешает Шатову выходить и играть как раньше он еще кстати при Луческу сильно сдал короче кто хочет играет просто они привыкли что за ними горшки выносят или нянькаются поэтому и сидят на лавке и бабки стригут кото хочет тот играет и доказывает своей игрой нужен он команде или нет
    Ответить
    Отчаянный Пердун
    1513316533
    а мне Динамо вспомнилось, год 2005, вроде! 11 Португальцев и итоговое место в середине таблице! И как только они разбежались из Динамо, а в место них заиграли русские дублёры, то пошла игра! но на это ушло 2 года и тренерская чехорда!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513317895
    Он назвал Зенит лучшей командой страны. Последние три года это не Зенит,а ЦСКА,в том году Спартак,ныне Локомотив.Ошибочка вышла Непомнящий
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513321858
    Только идиот или барыга решил, что аргентинские индейцы будут умирать за Неву и Аврору.
    Ответить
    BAIv
    1513336254
    да тут в тренере дело, вон Шпалыч супер мотиватор, а Манчини пустышка в сравнении с ним
    Ответить
    ologreds
    1694991732
    numo529229
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+