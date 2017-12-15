Игонин: «Преимущество «Локомотива» над «Зенитом» не только в очках, но и в опыте тренера»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что команда из Санкт-Петербурга не реализовала свой потенциал по итогам первого отрезка чемпионата. По его словам, после зимнего перерыва у «Зенита» может появиться совершенно другая команда, так как тренерскому штабу придется задуматься над новыми приобретениями.

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

— Позади две трети чемпионата России, по итогам которых «Зенит» отстает от «Локомотива» на восемь очков и лишь по дополнительным показателям опережает «Спартак». Ваша оценка результата на промежуточном финише?

— От «Зенита» мы ждали большего, особенно с учетом его амбиций. Но складывается ощущение, что в таких роскошных условиях из команды не выжаты и восемьдесят процентов ее возможностей. Именно из-за нереализованного потенциала и появляется неудовлетворенность. Играл бы «Зенит» на максимуме, с него бы и взятки были гладки — мол, боремся, делаем все, что можем, но пока не получается. Проблема в другом: нам не удается увидеть все, на что способна столь мощная на бумаге команда. Разбирать решения тренеров и тактику сейчас не хочется — это истории отдельных игр. Важно понимать ситуацию в общем. Немного сглаживают ситуацию новый стадион, красивые голы и молодые аргентинцы, но, если такого уровня игру и результат перенести в прошлый год, критики в адрес «Зенита» было бы намного больше.

— В чем основная проблема «Зенита»?

— Их немало. Во-первых, складывается впечатление, что легионеры «Зенита» основные эмоции тратят на Лигу Европы. Для них это вызов, смотрины. В чемпионате России иностранцы спохватываются только в матчах со «Спартаком» и ЦСКА. В итоге у нас команда — широкая душа, дарящая дома очки аутсайдерам и не выигрывающая на выезде у «Ахмата». Расточительная позиция. Во-вторых, Манчини — хороший менеджер, умеющий собирать сильные команды. Но тренировочный процесс — абсолютно другое дело. Если главному тренеру «Зенита» не удалось выстроить командную игру с июля, то сомневаюсь, помогут ли ему три зимних месяца. В-третьих, Манчини предстоят долгие размышления над персоналиями, причем как на вход, так и на выход. В итоге зимой у «Зенита» может появиться совсем другая команда.

— Вы верите в то, что «Зенит» опередит «Локомотив»?

— В истории чемпионатов России отыгрывались и больше восьми очков. Проблема в том, что Юрий Павлович Семин более искушен в российских футбольных делах. Он прекрасно понимает, когда и как надо вцепиться зубами за результат, поэтому преимущество «Локомотива» над «Зенитом» не только в очках, но и в опыте главного тренера. Плюс сами футболисты «Локомотива» прекрасно понимают, что способны создать команду-сенсацию и вписать свои имена в историю. Отдают себе отчет в сложившейся ситуации и руководители «Локомотива» — убежден, клуб не пожалеет средств на приобретение одного-двух опытных футболистов, способных помочь завоевать золото. Если «Локо» действительно захочет стать чемпионом, он своего не упустит.