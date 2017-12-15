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    • Бубнов не верит, что ЦСКА сможет с их проблемами вклиниться в борьбу за титул

    Бубнов не верит, что ЦСКА сможет с их проблемами вклиниться в борьбу за титул

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги выступления ЦСКА в первой части чемпионата России. По его мнению, армейцы будут бороться после завершения зимней паузы в первую очередь за Лигу чемпионов, а не за чемпионство.

    «Думаю, что ЦСКА будет бороться в первую очередь за Лигу чемпионов, вряд ли – за чемпионство. Сомневаюсь, что армейцам с их проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул. 10 очков – это очень много. «Спартак» и «Зенит» проигрывают 8 очков – тоже очень много, но их потенциал выше. У них есть возможности для ротации, а у ЦСКА нет.

    В первую очередь армейцам нужен забивной форвард. С ним их шансы возрастут. В центре поля я не вижу проблем – людей хватает. Также нужно думать об обороне, где большинство – возрастные защитники, но этот вопрос острее будет стоять летом. Сейчас главное купить нападающего.

    12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА. Считаю, что он отработал хорошо. Ограниченные ресурсы и проблемы не помешали выступить достойно в Лиге чемпионов и продолжать борьбу за место в первой тройке РФПЛ», – считает Бубнов.

    После 20-ти туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.12.2017 06:17
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    Комментарии (6)
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    пряник929
    1513309811
    Верю,не верю - Локо будет чемпион
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    Obi Wan
    1513312813
    И так каждый год: кто-то, что-то, говорит...
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    mialkov
    1513312969
    Коней все уже давно "хоронят", однако армейцы всегда среди лидеров
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    Татарин за ЦСКА
    1513315081
    Каждый год все про ЦСКА говорят одно и то же.а на деле мы минимум в тройке. В этом году хочется победы Локомотива,а ЦСКА в тройке что бы оказался.
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    Диктор
    1513325333
    Известный футбольный балабол ставит потенциал Спартака выше ЦСКА,а как же твои высказывания перед дерби??????
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    ologreds
    1694991732
    numo529220
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