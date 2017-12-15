Бубнов не верит, что ЦСКА сможет с их проблемами вклиниться в борьбу за титул

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги выступления ЦСКА в первой части чемпионата России. По его мнению, армейцы будут бороться после завершения зимней паузы в первую очередь за Лигу чемпионов, а не за чемпионство.

«Думаю, что ЦСКА будет бороться в первую очередь за Лигу чемпионов, вряд ли – за чемпионство. Сомневаюсь, что армейцам с их проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул. 10 очков – это очень много. «Спартак» и «Зенит» проигрывают 8 очков – тоже очень много, но их потенциал выше. У них есть возможности для ротации, а у ЦСКА нет.

В первую очередь армейцам нужен забивной форвард. С ним их шансы возрастут. В центре поля я не вижу проблем – людей хватает. Также нужно думать об обороне, где большинство – возрастные защитники, но этот вопрос острее будет стоять летом. Сейчас главное купить нападающего.

12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА. Считаю, что он отработал хорошо. Ограниченные ресурсы и проблемы не помешали выступить достойно в Лиге чемпионов и продолжать борьбу за место в первой тройке РФПЛ», – считает Бубнов.

После 20-ти туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.