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    • Райола: «Спортивный директор «Милана» использует ситуацию с Доннаруммой, чтобы отвлечь всех от реальных проблем»

    Райола: «Спортивный директор «Милана» использует ситуацию с Доннаруммой, чтобы отвлечь всех от реальных проблем»

    Агент Мино Райола поделился мнением о ситуации вокруг своего клиента голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Райола заявил, что у него есть личные проблемы со спортивным директора клуба Массимилиано Мирабелли. Поэтому Мирабелли использует игрока, чтобы навредить Райоле.

    «У Мирабелли есть личные проблемы со мной. Он использует Доннарумму, чтобы навредить мне. Не хочу из-за этого устраивать цирк через СМИ и не хочу втягивать в это Джанлуджи.

    Я отвечу Мирабелли соответствующим образом в нужное для этого время. Доннарумма не связан с этой историей, он не сделал ничего плохого. Нечестно использовать его в целях войны против меня.

    Хотел бы напомнить, что прошлым летом у Доннаруммы были экономически и профессионально выгодные предложения, которые не отклонил бы ни один игрок. Но Джанлуиджи и его семья сердцем выбрали «Милан». И я уважаю этот выбор.

    Вся эта ситуация идет на пользу Мирабелли, так как она отвлекает от реальной проблемы «Милана». Ведь это технический проект самого Мирабелли. Не имею ничего против клуба. Напротив, желаю ему успеха. Хочу напомнить, что в первой команде «Милана» выступают четыре моих клиента, поэтому в моих же интересах, чтобы они добивались важных результатов с клубом», — сказал Райола.

    Напомним, что болельщики «Милана» призвали Доннарумму покинуть клуб.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.12.2017 01:13
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    Комментарии (3)
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    ДАША Д
    1513311560
    Райола - машина для выбивания денег из клубов, за это и получает свой нескромный гонорар.
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    rossonero666
    1513345495
    жирная тварь
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    ologreds
    1694991732
    numo529214
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