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    • Зинченко: «Я получаю мало игрового времени? Приятно, когда обо мне говорят плохо. Потом легче всех на место ставить»

    Зинченко: «Я получаю мало игрового времени? Приятно, когда обо мне говорят плохо. Потом легче всех на место ставить»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем будущем в интервью «Матч ТВ».

    — Обсуждали с Гвардиолой ваше будущее?

    — Да. Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе.

    — Есть эксперты, которые считают, что вам лучше было перейти в «Зенит» и получать там игровое время. Не пожалели о решении?

    — Никогда ни о чем не желаю. Мнений много, но я буду решать сам. Приятно, что обо мне говорят. Приятно даже тогда, когда говорят плохо. Потому что потом легче всех на место ставить.

    В среду украинец дебютировал в АПЛ в матче 17-го тура против «Суонси» (4:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2017 00:58
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    Комментарии (6)
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    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1513289683
    Кто это? Что это? Кого оно там собралос ставить на место?
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    Евгений П
    1513290933
    Парень-то словил "звёздочку" выйдя на 15 минут в матче,где все вопросы были сняты. Теперь, по-видимому,его не остановить...
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    retiremen
    1513310368
    Я не понял, а об нем вообще говорят? Можете кинуть в меня камень, но я об этом гениальном футболисте раньше и не слышал по моему. На ближайшей встрече с товарищами специально обращу внимание, будем ли мы об нем говорить...
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    red-killer
    1513331860
    По ходу твой язык опережает твои мозги,сам не знаешь че несеш.
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    ologreds
    1694991732
    numo529213
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