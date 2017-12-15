Зинченко: «Я получаю мало игрового времени? Приятно, когда обо мне говорят плохо. Потом легче всех на место ставить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем будущем в интервью «Матч ТВ».

— Обсуждали с Гвардиолой ваше будущее?

— Да. Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе.

— Есть эксперты, которые считают, что вам лучше было перейти в «Зенит» и получать там игровое время. Не пожалели о решении?

— Никогда ни о чем не желаю. Мнений много, но я буду решать сам. Приятно, что обо мне говорят. Приятно даже тогда, когда говорят плохо. Потому что потом легче всех на место ставить.

В среду украинец дебютировал в АПЛ в матче 17-го тура против «Суонси» (4:0).