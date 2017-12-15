Зинченко: «Не хочу обижать никакие клубы, но «Манчестер Сити» — это империя футбола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об инфраструктуре клуба.

— Что в «Манчестер Сити» впечатлило сильнее всего?

— В «Сити» очень расширенный тренерский состав и персонал. Очень много работников, начиная с диетолога и заканчивая тем, кто стрижет газоны. Я подсчитал, что персонала почти столько же, сколько и игроков. Много массажистов, физиотерапевтов, тренеров в тренажерном зале.

Есть шесть тренеров, каждый может добавить что-то свое. Кто-то был защитником – он дает советы по обороне. Тот же Микел Артета для меня крайне важен: хорошо, когда с тобой после тренировок работает такой мастер.

Диетолог всегда подойдет к тебе и скажет, исходя из анализов, чего у тебя в организме не хватает. И когда ты приходишь в раздевалку из дома, у тебя уже стоит небольшая ампула с таблетками и витаминами, которые нужны организму. Ты ее должен выпить обязательно. Мелочей в футболе не бывает.

— В «ПСВ» или «Уфе» ничего подобного не было?

— Нет. Не хочу обижать никакие клубы, но «Манчестер Сити» — это империя футбола. Еще раз повторю, что не хочу ни про кого говорить плохо, просто привожу примеры, к чему нам всем нужно стремиться.

В среду украинец дебютировал в АПЛ в матче против «Суонси» (4:0).