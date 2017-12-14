Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «Правильно президент сказал, что иногда 90-е забываем. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика»

    Мутко: «Правильно президент сказал, что иногда 90-е забываем. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика»

    Президент РФС Виталий Мутко поддержал идею ручного составления календаря РФПЛ. Также он высказался о развитии инфраструктуры российского чемпионата.

    «Я понимаю все: уложиться в график в год чемпионата мира сложно, вторник, среда и четверг задействованы под еврокубки, они играются в лучшие месяцы. Но они (руководители клубов — прим. ред.) говорят: будем играть в декабре, потом в феврале.

    Стоп, закройтесь и решите это, поставьте два тура вручную, играйте на юге, решите осознанно. Собрались, проголосовали, все подписали календарь, а потом начинается, как в Хабаровске: «Да как можно играть в таких условиях?» Так вы же сами приняли решение.

    У некоторых тренеров перед игрой спрашиваешь: «Как газон?». В ответ — «Плохой». После игры, если выиграли, он уже — «Ничего такой газон». Понимаете о чем речь? Правильно президент сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди — молодежь этого не помнит.

    И играли по щиколотку в грязи при минусовой температуре, и ни одного хорошего газона не было. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика, но сверху денег «валить» никто не будет, РФС не назначили ни одного спонсора. Каждому все надо показать и рассказать», — сказал Мутко.

    Ранее Мутко прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ и сократить количество клубов в лиге.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    myelementisearth
    1513285956
    А чо не вспомнить крепостное право и царскую Россию?
    Ответить
    ВЛАДИВОСТОК
    1513286354
    Мутень ты Мутко............в 90-е , у меня дружок был таких как ты уродов отстреливал , я на что добрый но в тебя бы стрельнул пару раз за развал футбола в стране.........
    Ответить
    Сержтир
    1513287121
    Это о какой стране Мутко заливает в которой экономика растёт он явно что-то попутал как всегда.
    Ответить
    kykyi
    1513302759
    Как всегда Мудок свистит, это у них уже неотъемлемая привычка, не было в 90-х никаких талонов. Талоны были в 80-х, как следствие того, что некоторые " вожди сидели во власти по 18-20 лет до самой смерти, руководили даже из реанимации и не было им альтернативы. При " вождях всегда появляются карточки.
    Ответить
    neveldomha
    1513314678
    У каждого были свои 90-е. Кто-то на трех работах горбатился за гроши, кто-то не знал, где эту работу найти и как детей накормить. А кто-то в замах мэрина СПб сраку свою просиживал. И ему понятное дело есть, что вспомнить в 90-е, а я о них помнить не хочу. Это не война, чтобы о них помнить. И к футболу это не имеет абсолютно никакого отношения.
    Ответить
    la verdad
    1513318388
    Всё растёт и цветёт, а народ в ломбард идёт:)))
    Ответить
    momwig_
    1513319525
    Талоны и очереди - это конец 80-х, склеротик хренов. Уж лучше бы не вспоминали при каждом случае свои 90-е, а то уже в жупел превратили. А то для них 90-е - уже отмазка на все случаи жизни.
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513321685
    Движение идет, только вниз, по рейтингу сборной и уровню жизни. А рост только ребят в списке Форбс.
    Ответить
    vgarakh
    1513323417
    Растет бурьян на заброшенных полях, растет коррупция во всех эшелонах власти, растет воровство где только можно, растет нищета среди народа. В остальном роста не наблюдается и вряд ли будет.
    Ответить
    ologreds
    1694991732
    numo529203
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+