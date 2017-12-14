Мутко: «Правильно президент сказал, что иногда 90-е забываем. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика»

Президент РФС Виталий Мутко поддержал идею ручного составления календаря РФПЛ. Также он высказался о развитии инфраструктуры российского чемпионата.

«Я понимаю все: уложиться в график в год чемпионата мира сложно, вторник, среда и четверг задействованы под еврокубки, они играются в лучшие месяцы. Но они (руководители клубов — прим. ред.) говорят: будем играть в декабре, потом в феврале.

Стоп, закройтесь и решите это, поставьте два тура вручную, играйте на юге, решите осознанно. Собрались, проголосовали, все подписали календарь, а потом начинается, как в Хабаровске: «Да как можно играть в таких условиях?» Так вы же сами приняли решение.

У некоторых тренеров перед игрой спрашиваешь: «Как газон?». В ответ — «Плохой». После игры, если выиграли, он уже — «Ничего такой газон». Понимаете о чем речь? Правильно президент сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди — молодежь этого не помнит.

И играли по щиколотку в грязи при минусовой температуре, и ни одного хорошего газона не было. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика, но сверху денег «валить» никто не будет, РФС не назначили ни одного спонсора. Каждому все надо показать и рассказать», — сказал Мутко.

Ранее Мутко прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ и сократить количество клубов в лиге.