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    • «Краснодар» поддержал идею Федуна по сокращению числа клубов в РФПЛ

    «Краснодар» поддержал идею Федуна по сокращению числа клубов в РФПЛ

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, данный вариант реформирования отечественного чемпионата может принести положительный эффект.

    «Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало. Форма, которую предлагает Федун, возможна и она нас устраивает. Другой вариант – увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать то, что предлагает владелец «Спартака», более разумно. Мы давно выступали за увеличение в той или иной форме числа встреч в РФПЛ, поэтому с удовольствием поддерживаем эту инициативу», – сказал Хашиг.

    Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 18:50
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    Комментарии (40)
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    mihail200606
    1513270887
    для России это совсем мало... и 16 немного, но 14 это совсем уж.. чемпионат европейской части РФ по футболу... в принципе та схема , которая сейчас есть -с переходными играми - помоему самая на данный момент подходящая...
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    shinnik
    1513271619
    А вот это-никак.. Боятся,что Лифт поднимется,опять болел делить..?((
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    Жёлто-синий
    1513273597
    Предури
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    Kulimen
    1513273805
    Да и правильно. Смысл в таких играх, когда у команды нет денег, они занимают последние места в таблице и игроки команды бойкотируют. Ни зрителей, ни денег, ни интриги в матче.
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    GoLenaStop
    1513274187
    Сократить до 12-ти - и пусть играют. Кто не попал в Зону Европы - в ФНЛ. И Чемпионат проводить два раза в год, чтобы успеть отобрать лучших для игр в ЛЧ и ЛЕ. Игроков можно купить или взять в аренду в любой момент, даже во время перерыва на попить. Ха!!
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    slavа0508
    1513274289
    Сегодня у Краснодара всё хорошо ,,,,а завтра Галицкий разорится,или не дай бог к примеру помрёт а наследники не захотят заниматься футболом,и Краснодар может оказаться в положение Амкара или Томи
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    fanchik
    1513275406
    Есть вариант, где сократят все региональные команды и останутся("топы" или "попы" каждый понимает по своему)4 Москвы+ зенит +краснодар(для четности,хоть и не топ).6 команд в честной борьбе"режутся" в 6 кругов, не на жизнь а на смерть за 1 путевку в ЛЧ и за 1 одну путевку в ЛЕ плюс " топы" скинутся на солидный призовой фонд чтоб было за что биться.И мечта Федуна и его понимающих воплотится в реальность,всегда под завязку полные стадионы,прибыль высоченная,москва питер и краснодар ликуют.Футбол в исполнении ростовчан туляков казанцев,хаборовчан,уфимцев .пермяков и т.д не видим и не замечаем.Топы живут в шоколаде и радуются своему футболу.Что делать регионам, ответ прост создать свой чемпионат России ,где не смотря на финансовые трудности и дальние расстояния любовь к футболу ни когда не умрет.16-18 команд лучших из регионов в честной борьбе бьются за 1-2 путевки в ЛЧ и 1-2 в ЛЕ,естественно с ротацией с ниже стоящим девизионом (по спортивному принципу разрешается участвовать ЦСКА-2 ,Спартаку-2 и т. д ).Кубок отдать в регионы с с хорошими призовыми, начиная с 1/4 (всем командам попавшим в эту стадию)равными долями на увеличение(топы не участвуют, свою заинтересованность как всегда могут выразить резервом).А самое главное не будет обиженных на российский футбол.Всем желаю видеть тот футбол который они хотят
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    Сибирь за Спартак
    1513321069
    В вышке немного играющих команд - кочегары, бомжи, народная, быки, вайнахи. Всё. С натяжкой можно смотреть Тулу, Ростов, Динамо и Рубин. Остальным, кроме халявных бюджетных денег, ничего не надо. Неужели это сложно понять?
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    KARAT777
    1513330001
    нужно научиться привлекать деньги в футбол (не госкомпаний) чтобы выйти на окупаемость. Для это нужна инфраструктура в регионах и желание людей смотреть футбол, а с этим в стране оооочень большие проблемы. Взять даже один пример Казань... На хоккее полный дворец, а на футбол не хотят ходить
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    ologreds
    1694991734
    numo529181
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