«Краснодар» поддержал идею Федуна по сокращению числа клубов в РФПЛ

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, данный вариант реформирования отечественного чемпионата может принести положительный эффект.

«Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало. Форма, которую предлагает Федун, возможна и она нас устраивает. Другой вариант – увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать то, что предлагает владелец «Спартака», более разумно. Мы давно выступали за увеличение в той или иной форме числа встреч в РФПЛ, поэтому с удовольствием поддерживаем эту инициативу», – сказал Хашиг.

Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ