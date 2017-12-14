Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Зидан не хочет покупки в «Реал» в январе форварда

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не считает необходимым в зимнее трансферное окно укреплять линию атаки. Как сообщается, специалист обратился к руководству клуба, что его устраивает нынешний подбор форвардов. Зидан намерен и дальше делать ставку на Карима Бензема.

    Ранее сообщалось, что клуб решил продать французского игрока. В «Реале» хотели бы вместо него приобрести другого звездного нападающего.
    Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2017 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    САНЁК17
    1513269512
    За какого поведения держат этого бревно
    Ответить
    Kybik-Pybik
    1513271752
    а зря
    Ответить
    DeStar
    1513274534
    это какая-то жесть, венгер на пенсию уйдет раньше чем бензема, это какой-то ******, что он знает? чей он сын? че за х?
    Ответить
    Derzkiy1
    1513285081
    Зидан может забыл , что он главный тренер королевского клуба и может практически любого нападающего приобрести ? Если из команды уберут Бензема этому человеку веками будут благодарны !
    Ответить
    ologreds
    1694991734
    numo529178
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+