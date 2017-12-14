Зидан не хочет покупки в «Реал» в январе форварда

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не считает необходимым в зимнее трансферное окно укреплять линию атаки. Как сообщается, специалист обратился к руководству клуба, что его устраивает нынешний подбор форвардов. Зидан намерен и дальше делать ставку на Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что клуб решил продать французского игрока. В «Реале» хотели бы вместо него приобрести другого звездного нападающего.

Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.