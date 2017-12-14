Маммана: «Я не учу русский язык. Все в порядке в общении»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своей акклиматизации в клубе. Как отметил футболист, он не учит целенаправленно русский язык.

«Я все еще знакомлюсь с городом и командой. «Зенит» — топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город очень красивый, и я постепенно к нему привыкаю.

Меня приняли очень хорошо в команде. Могу сказать несколько слов по-русски: доброе утро, спокойной ночи. Но я не учу язык. Немного говорю по-английски, с кем-то общаюсь на французском, понимаю итальянский. Так или иначе мы общаемся, и все в порядке.

Что касается болельщиков, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России — только у топ-клубов. У «Зенита» очень страстные болельщики, современный стадион, который всегда заполнен, и это прекрасно», — сказал Маммана.

В текущем сезоне защитник провел 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.