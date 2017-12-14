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    Маммана: «Я не учу русский язык. Все в порядке в общении»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своей акклиматизации в клубе. Как отметил футболист, он не учит целенаправленно русский язык.

    «Я все еще знакомлюсь с городом и командой. «Зенит» — топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город очень красивый, и я постепенно к нему привыкаю.

    Меня приняли очень хорошо в команде. Могу сказать несколько слов по-русски: доброе утро, спокойной ночи. Но я не учу язык. Немного говорю по-английски, с кем-то общаюсь на французском, понимаю итальянский. Так или иначе мы общаемся, и все в порядке.

    Что касается болельщиков, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России — только у топ-клубов. У «Зенита» очень страстные болельщики, современный стадион, который всегда заполнен, и это прекрасно», — сказал Маммана.

    В текущем сезоне защитник провел 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.12.2017 16:33
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    Комментарии (12)
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    Russisch Schwein
    1513259348
    А зря!
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    shinnik
    1513259984
    Инна... ,Маманна.
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    Alex ostrov
    1513260050
    В свои 21 показывает отличную игру на сложной позиции, если ли так продолжит то далеко пойдёт!
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    Полная Канистра
    1513261008
    учи пригодится скоро праздники /С Новым годом ! Пошёл на фиг!/ Аншлаг Лукинский
    Ответить
    Lester84
    1513262266
    Маммана: "Я не учу русский, я здесь транзитом. Покажу себя в Европе, срублю бабла и пойду в топ-клуб на повышение!"
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    Aviator
    1513262911
    Все легионеры, которые приезжали и приезжают к нам и не учат русский язык - недопрофессионалы. Если русский приезжает в Европу и не осваивает тамошние языки, его тут же клеймят как непрофессионала и осмеивают того даже в нашей стране. А любой иностранец, не говорящий и не пытающийся хоть сколь-нибудь заговорить по-русски - в порядке вещей. Он звИзда априори. Всякие халки, паредесы и проч. дутыши-недопрофессионалы по сути.
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    OfaZavr
    1513268234
    вот зря у нас не заставляют учить язык легионеров, в Англии бы проблемы имел из-за этого а у нас и так сойдет.
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    Garrincha58
    1513268880
    скоро слиняет
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    ologreds
    1694991735
    numo529169
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