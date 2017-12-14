Ветеран «Манчестер Юнайтед» призвал клуб приобрести Дибалу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс считает, что клуб должен попытаться приобрести у «Ювентуса» Пауло Дибалу. По мнению ветерана, клубу требуются форварды такого формата, как этот аргентинец.

«Дибала один из тех игроков, который зажжет АПЛ. Если бы я был главой разведки в топ-клубе, то сказал бы скаутам отправиться в Южную Америку, чтобы разыскать маленьких, умелых центральных форвардов, потому что эти ребята становятся игроками мирового класса, такими как этот форвард. Он волшебный футболист», – сказал Уилкинс.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 16 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.