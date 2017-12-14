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    • Ветеран «Манчестер Юнайтед» призвал клуб приобрести Дибалу

    Ветеран «Манчестер Юнайтед» призвал клуб приобрести Дибалу

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс считает, что клуб должен попытаться приобрести у «Ювентуса» Пауло Дибалу. По мнению ветерана, клубу требуются форварды такого формата, как этот аргентинец.

    «Дибала один из тех игроков, который зажжет АПЛ. Если бы я был главой разведки в топ-клубе, то сказал бы скаутам отправиться в Южную Америку, чтобы разыскать маленьких, умелых центральных форвардов, потому что эти ребята становятся игроками мирового класса, такими как этот форвард. Он волшебный футболист», – сказал Уилкинс.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 16 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    14.12.2017 15:55
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    Комментарии (5)
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    hevbn 28
    1513257827
    Не думаю что Ман.Юнайтед для Дибалы хорошая идея по крайней мере пока там есть Жозе , он не очень любит таких игроков через которых надо везти всю игру команды, да и вообще я не уверен что Пауло сможет заиграть в Англии ,его скорее это Испания, а не Англия.
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    BlackMurder
    1513258152
    В Баварию
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    Вит65
    1513270241
    Дибала в Юве до конца карьеры.
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    XaXatyn
    1513290105
    Юве не отпустить !
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    ologreds
    1694991735
    numo529166
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