Ловчев назвал полезными матчи сборной России с сильными соперниками

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что сборная России достойно проведет товарищеские матчи, которые запланированы на март будущего года. Соперниками будут сборные Бразилии и Франции.

«Никаких 0:3 не будет. Мы играем на своем поле, да и соперники не приезжают с мыслью разорвать Россию. Их задача – познакомиться со стадионами, условиями и со сборной хозяев заодно.

Для нас матчи именно с такими сильными сборными полезны. После таких матчей у ребят не будет боязни и излишнего пиетета перед звездами», – считает Ловчев.

Напомним, что 23-го марта сборная России встретится с Бразилией, 27-го – с Францией.