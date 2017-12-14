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    • Ловчев назвал полезными матчи сборной России с сильными соперниками

    Ловчев назвал полезными матчи сборной России с сильными соперниками

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что сборная России достойно проведет товарищеские матчи, которые запланированы на март будущего года. Соперниками будут сборные Бразилии и Франции.

    «Никаких 0:3 не будет. Мы играем на своем поле, да и соперники не приезжают с мыслью разорвать Россию. Их задача – познакомиться со стадионами, условиями и со сборной хозяев заодно.

    Для нас матчи именно с такими сильными сборными полезны. После таких матчей у ребят не будет боязни и излишнего пиетета перед звездами», – считает Ловчев.

    Напомним, что 23-го марта сборная России встретится с Бразилией, 27-го – с Францией.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2017 10:31
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