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    Десайи: «Реально вижу положительные изменения в России»

    Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи рассказал о том, что ему больше всего нравится в современной России, в которой он за последние несколько лет побывал множество раз. По его словам, со стороны заметны серьезные изменения, которые позволили организовать такой турнир, как чемпионат мира-2018.

    — Вы часто бывали в России: несколько предваряющих мероприятий перед ЧМ-2018, Кубок конфедераций, жеребьевка... Можно сказать, что наша страна уже становится для вас родной?

    — На самом деле очень важно, что спорт и футбол помогают открыть разум. К вам в страну приезжает много гостей со всего света. Многие русские начали учить английский язык, интересоваться культурой других стран. Вы смогли адаптироваться к тому, что вам предстоит принять. Новые культурные и умственные открытия, обмен спортивным опытом позволят России становиться еще лучше.

    — Лично вы как себя чувствуете в нашей стране?

    — Ну я все-таки просто турист, который наслаждается всем лучшим в России. Речь идет и о замечательной культуре, и о вкуснейшей кухне. Мне больше интересно то, что сами россияне смогут изменить свое сознание. Мы были в ЮАР (чемпионат мира 2010 года), в Бразилии (2014), и это был культурный шок. А теперь речь идет о России. Повторюсь, важно, что благодаря турниру и, в частности, фан-зонам произойдет обмен — культурный, интеллектуальный, гастрономический. Да какой хотите!

    — Что вам больше всего нравится в России?

    — История, конечно. Ваша история — она потрясающая. Кстати, впервые я оказался в вашей стране, когда мне было 17 лет (в 1986 году Десайи участвовал в мемориале Гранаткина в Ленинграде, где Франция заняла третье место. — прим. «Бомбардира»). Правда, сейчас этот город уже называется по-другому. Прошло много времени, и я реально вижу положительные изменения в России. Ваша страна производит впечатление стабильной. Все эти изменения позволили России встречать такой праздник, как чемпионат мира.

    Источник: Известия

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    14.12.2017 08:42
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