Покеттино недоволен, что в «Тоттенхэме» нет конкуренции за место в составе

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил беспокойство по поводу отсутствия глубины состава в команде. В то же время аргентинец анонсировал возвращение в оптимальные кондиции двух игроков.

«У нас много травмированных, из-за чего нет результата порой. Однако возвращаются Эрик Ламела, Виктор Ваньяма. Надеюсь, во второй половине сезона наша глубина состава будет более приемлемой. Сейчас конкуренции за место в основе у нас нет», – сказал аргентинец.

«Тоттенхэм» идет на седьмом месте АПЛ.