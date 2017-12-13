Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Мата: «Для меня странно, почему Де Хеа не дают награды вроде «Золотого мяча»

    Мата: «Для меня странно, почему Де Хеа не дают награды вроде «Золотого мяча»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поразмышлял о фигуре своего партнера Давида Де Хеа. По мнению испанца, не все адекватно оценивают масштаб вратаря «красных дьяволов».

    «Давид – фантастический игрок, у него невероятный талант. Он очень стабилен, что делает его мастером высочайшего уровня.

    Тем не менее, некоторые люди недооценивают Де Хеа, не считают его великим. Для меня странно, почему он не претендует на индивидуальные мировые награды вроде «Золотого мяча». Давида нужно ценить во всем мире, а не только в АПЛ», – сказал Мата.

    Де Хеа выступает за «Юнайтед» с 2011 года (216 игр в АПЛ, 205 пропущенных мячей).

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    84aivengo
    1513176706
    вратарям очень-очень редко дают такие награды.... чего уж говорить,каннаваро получил в роли защитника однажды....
    Ответить
    DeStar
    1513180942
    как его можно ценить не только в АПЛ , если и в АПЛ никаких чемпионств и в лч ман ю не айс эти годы ?он хорош, не хватает титулов и важных матчей - финалов
    Ответить
    Лошак
    1513181667
    В ФИФА заказ на Мэсси до 2030 года.
    Ответить
    maratagliulin
    1513188445
    Буффон - лучший из нынешних вратарей. Де Хеа - один из 50 - ти следующих, примерно одинаковых по силе вратарей. Два гола от Ман Сити были не из не берущихся
    Ответить
    Antoshka2015
    1513190328
    Нойер,Де Хеа,Облак, все равны
    Ответить
    ologreds
    1694991740
    numo529068
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+