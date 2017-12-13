Мата: «Для меня странно, почему Де Хеа не дают награды вроде «Золотого мяча»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поразмышлял о фигуре своего партнера Давида Де Хеа. По мнению испанца, не все адекватно оценивают масштаб вратаря «красных дьяволов».

«Давид – фантастический игрок, у него невероятный талант. Он очень стабилен, что делает его мастером высочайшего уровня.

Тем не менее, некоторые люди недооценивают Де Хеа, не считают его великим. Для меня странно, почему он не претендует на индивидуальные мировые награды вроде «Золотого мяча». Давида нужно ценить во всем мире, а не только в АПЛ», – сказал Мата.

Де Хеа выступает за «Юнайтед» с 2011 года (216 игр в АПЛ, 205 пропущенных мячей).