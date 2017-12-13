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    • Сметанин: «Лунев более сильный голкипер, чем Акинфеев и Селихов»

    Сметанин: «Лунев более сильный голкипер, чем Акинфеев и Селихов»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил уверенность, что сборная России без проблем выйдет из группы на чемпионате мира 2018 года. Также Сметанин отметил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев является самым сильным вратарем в стране.

    – Какой результат нашей сборной на чемпионате мира сочтете успешным?

    – Нужно обязательно выходить из группы, потому что наша команда давно этого не делала. А там уже смотреть, какой соперник попадется. Что касается группы, считаю, что трудно придется с Уругваем. Все-таки в Египте один Салах выделяется, а у Уругвая таких футболистов больше. Тем не менее, думаю, наши ребята без проблем выйдут из такой группы.

    – Кто из футболистов сборной России может стать открытием чемпионата мира?

    – Мне кажется, что наибольшие шансы на это имеют вратари, не знаю, кто будет основным. Но если представится шанс играть Селихову или Луневу, они вполне могут выстрелить. А вообще я считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов. А из полевых футболистов отмечу в первую очередь Зобнина. Не удивлюсь, если хорошо себя проявят Кокорин и Смолов.

    – Кто сыграет в финале турнира?

    – Мне бы хотелось, чтобы в финале играли Россия и Испания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 16:54
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    Комментарии (31)
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    VVM1964
    1513186708
    Все это весьма относительно , но вратарская позиция у нас самая конкуренто обеспеченная .
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    qwera 1969
    1513188064
    Из всех, Селихов-это дырище....
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    Inks
    1513188101
    Неизвестно, как травма на Лунёва повлияет. Но, безусловно, он - один из сильнейших
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    трениришко
    1513188534
    не ту сметанку, ты кушаешь
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    Бан
    1513190051
    Я не понимаю, чем их колят в Арарате, что вроде нормальные мужики становятся п...болами.
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    ribavadim
    1513214095
    Бывший вратарь Спартака??? Сметанин, прежде всего, бывший вратарь Динамо, как собственнно и тактико-технический гроссмейстер Бубнов, сначала Д а уже потом С...
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    Федорыч-НН
    1513231873
    За эти 10 с лишним лет, что Игорь играет за ЦСКА и сборную сколько появлялось "звезд" которые, по уверениям экспертов, сильнее Акинфеева. Где они сейчас??? А Акинфеев играет и играет. И в каждом матче подтверждает свой высокий класс.
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    El_Chori
    1513361788
    А я в Селихова почему-то верю.
    Ответить
    Князев
    1513910087
    У нас в настоящий момент много замечательных вратарей. Кроме Акинфеева, Селехова и Лунёва нельзя сбрасывать со счетов Гилерме и Беленова.
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    ologreds
    1694991741
    numo529066
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