Сметанин: «Лунев более сильный голкипер, чем Акинфеев и Селихов»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин выразил уверенность, что сборная России без проблем выйдет из группы на чемпионате мира 2018 года. Также Сметанин отметил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев является самым сильным вратарем в стране.

– Какой результат нашей сборной на чемпионате мира сочтете успешным?

– Нужно обязательно выходить из группы, потому что наша команда давно этого не делала. А там уже смотреть, какой соперник попадется. Что касается группы, считаю, что трудно придется с Уругваем. Все-таки в Египте один Салах выделяется, а у Уругвая таких футболистов больше. Тем не менее, думаю, наши ребята без проблем выйдут из такой группы.

– Кто из футболистов сборной России может стать открытием чемпионата мира?

– Мне кажется, что наибольшие шансы на это имеют вратари, не знаю, кто будет основным. Но если представится шанс играть Селихову или Луневу, они вполне могут выстрелить. А вообще я считаю Лунева более сильным голкипером, чем Акинфеев и Селихов. А из полевых футболистов отмечу в первую очередь Зобнина. Не удивлюсь, если хорошо себя проявят Кокорин и Смолов.

– Кто сыграет в финале турнира?

– Мне бы хотелось, чтобы в финале играли Россия и Испания.