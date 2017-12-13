Пять игроков «Реала» включены в команду года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков 2017 года.

Стоит отметить, что в символическую команду года вошли сразу пять футболистов «Реала».

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэль Алвес («ПСЖ»)

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Лучшим главным тренером 2017 года стал Зинедин Зидан.