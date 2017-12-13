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    Пять игроков «Реала» включены в команду года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков 2017 года.

    Стоит отметить, что в символическую команду года вошли сразу пять футболистов «Реала».

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

    Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэль Алвес («ПСЖ»)

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

    Лучшим главным тренером 2017 года стал Зинедин Зидан.

    Источник: IFFHS

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    13.12.2017 14:47
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    Комментарии (5)
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    Лошак
    1513166088
    Мы на конюшне постоянно составляем такие списки. Пока собчачка не приходит.
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    Татарин за ЦСКА
    1513166172
    Всё по делу,абсолютно всё!!!
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    Psih86
    1513174155
    Канте - это лучший полузащитник в Мире,без всякой статистики,а вратарь Де Хеа!!!
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    KingRey21
    1513178228
    Как по мне,Каземиро тоже должен здесь быть!!!
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    ologreds
    1694991740
    numo529056
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