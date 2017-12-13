«СКА-Хабаровск» проведет один из зимних сборов в Корее

«СКА-Хабаровск» определился с программой подготовки ко второй половине сезона-2017/18.

Дальневосточная команда соберется 9 января в Турции. Первый тренировочный сбор пройдет в одном из отелей курортной зоны города Сиде и завершится 23-го января. На этом этапе работы у СКА запланировано два спарринга. Даты игр – 16 и 22 января.

Второй сбор пройдет в Белеке с 28 января по 13 февраля 2018 года. В ходе сбора запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей.

Заключительный сбор зимы 2018-го хабаровский «СКА-Хабаровск» проведет в Корее с 18 по 25 февраля.