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    «СКА-Хабаровск» проведет один из зимних сборов в Корее

    «СКА-Хабаровск» определился с программой подготовки ко второй половине сезона-2017/18.

    Дальневосточная команда соберется 9 января в Турции. Первый тренировочный сбор пройдет в одном из отелей курортной зоны города Сиде и завершится 23-го января. На этом этапе работы у СКА запланировано два спарринга. Даты игр – 16 и 22 января.

    Второй сбор пройдет в Белеке с 28 января по 13 февраля 2018 года. В ходе сбора запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей.

    Заключительный сбор зимы 2018-го хабаровский «СКА-Хабаровск» проведет в Корее с 18 по 25 февраля.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    13.12.2017 14:36
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    Комментарии (4)
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    zatonn
    1513167961
    "Заключительный сбор зимы 2018-го хабаровский «СКА-Хабаровск» проведет в Корее с 18 по 25 февраля." В Северной? Бедные спортсмены))))
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    BRO_football
    1513182067
    Пусть ребята съездят в Корею, заодно и на Олимпиаду посмотрят. Ведь по датам как раз совпадает. Совпадение? Не думаю.
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    slavа0508
    1513189623
    В какой Корее?????
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    ologreds
    1694991740
    numo529055
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