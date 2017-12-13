Гвардиола рассчитывает в январе укрепить оборону «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах своего клуба на покупку новых игроков в ближайшее трансферное окно.

«Пока мы думаем о том, кем могли бы укрепиться. У нас крайне мало защитников. Без новичков будет непросто выступить успешно во всех турнирах.

Мы совместно с клубом и техническим директором Чики Бегиристайном сядем и посмотрим, что можно будет предпринять в этом плане в январе», – сказал Гвардиола.

После 16-ти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 46 очками, опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.