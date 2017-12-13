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    • Гвардиола рассчитывает в январе укрепить оборону «Манчестер Сити»

    Гвардиола рассчитывает в январе укрепить оборону «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах своего клуба на покупку новых игроков в ближайшее трансферное окно.

    «Пока мы думаем о том, кем могли бы укрепиться. У нас крайне мало защитников. Без новичков будет непросто выступить успешно во всех турнирах.

    Мы совместно с клубом и техническим директором Чики Бегиристайном сядем и посмотрим, что можно будет предпринять в этом плане в январе», – сказал Гвардиола.

    После 16-ти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 46 очками, опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

    Источник: FourFourTwo

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    13.12.2017 11:05
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    Комментарии (7)
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    Татарин за ЦСКА
    1513152596
    Эх,наверно будет обороняться и обороняться!!!
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    momwig_
    1513174389
    И, казалось бы - куда уж ещё укреплять... Но Пепу виднее
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    Psih86
    1513174516
    Бедный Гвардилупа как он будет без усиления;(((,понятное дело и перешел в тот клуб где миллиарды не считают.
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    k4kuzma
    1513175103
    куда еще? https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/07/25/11/1501006579112777791.jpg
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    ologreds
    1694991742
    numo529038
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