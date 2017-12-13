Чалов: «Меня предупреждали о синдроме второго сезона»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов спокойно относится к своей безголевой серии, которая длится уже 21 матч подряд. По его словам, он продолжает усердно работать на тренировках, чувствуя поддержку со стороны тренерского штаба.

«Меня предупреждали о синдроме второго сезона, хотя я сам об этом не задумывался, честно говоря. Тренируюсь так же, как обычно, выкладываюсь на полную так же, как весной, когда все получалось. Наверное, многое зависит от психологии, я ведь так или иначе перед выходом на поле все равно думаю, почему не забиваю.

В этот момент очень помогает поддержка близких людей: родителей, брата, девушки. Виктор Михайлович Гончаренко тоже в меня верит, говорит не зацикливаться на этом. Если выпускает на поле, значит, доверяет, и это важно. Теперь после отпуска с новыми силами и свежей головой буду увереннее играть.

Самый строгий критик – это я. Нет пределов совершенству, в каждом моменте, в каждой игре можно действовать еще лучше. Стараюсь прибавлять, потому что самое главное – без стыда смотреть в глаза себе», – сказал Чалов.

В текущем сезоне Федор провел 13 матчей в рамках Премьер-лиги. В них он отметился лишь одним голевым пасом. Еще семь матчей на его счету в Лиге чемпионов.