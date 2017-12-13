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    Чалов: «Меня предупреждали о синдроме второго сезона»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов спокойно относится к своей безголевой серии, которая длится уже 21 матч подряд. По его словам, он продолжает усердно работать на тренировках, чувствуя поддержку со стороны тренерского штаба.

    «Меня предупреждали о синдроме второго сезона, хотя я сам об этом не задумывался, честно говоря. Тренируюсь так же, как обычно, выкладываюсь на полную так же, как весной, когда все получалось. Наверное, многое зависит от психологии, я ведь так или иначе перед выходом на поле все равно думаю, почему не забиваю.

    В этот момент очень помогает поддержка близких людей: родителей, брата, девушки. Виктор Михайлович Гончаренко тоже в меня верит, говорит не зацикливаться на этом. Если выпускает на поле, значит, доверяет, и это важно. Теперь после отпуска с новыми силами и свежей головой буду увереннее играть.

    Самый строгий критик – это я. Нет пределов совершенству, в каждом моменте, в каждой игре можно действовать еще лучше. Стараюсь прибавлять, потому что самое главное – без стыда смотреть в глаза себе», – сказал Чалов.

    В текущем сезоне Федор провел 13 матчей в рамках Премьер-лиги. В них он отметился лишь одним голевым пасом. Еще семь матчей на его счету в Лиге чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2017 10:05
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    Комментарии (13)
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    FanatSerj
    1513152059
    «синдроме второго сезона» - воууу, воууу палехче, первый то когда был ? )) У нас писец, пяток голов забил - все феноменальный сезон для нападающего.
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    SunRomeS
    1513152112
    Давай, приходи в себя Федор! Хорошо, что сам все понимаешь, главное не опускать руки и все вернется в норму, а лучше что бы стало еще лучше.
    Ответить
    nemolod
    1513152267
    Вот когда девушка как следует начнет поддерживать,тогда и голы посыпятся!
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    AEerr
    1513153311
    интересные новости!
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    vladik12
    1513153461
    У него что, первый сезон был?
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    Leeds1023
    1513155782
    Федоры обычно к 26 раскрываютя)
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    Ivan7107
    1513159458
    Вот вот , про первый сезон тоже мысли сразу, а разве был этот сезон?, самый переоцененный футболист которого я знаю, его уровень втордив
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    ДяДь ПашА
    1513162526
    Да ВЫ что??!!! Это же великий Чалов который рвал и метал в прошлом сезоне оборону всех клубов в одиночку!А вы его не замечаете !!!!!
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    Одинокий волк Маквейд
    1513186054
    Что-то малой разговорился не по чину.
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    ologreds
    1694991742
    numo529033
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